Indignación por vándalos que rompieron una gruta

Una gran indignación que llevó hasta las lágrimas a las personas que la cuidan causó la rotura de vidrios de la gruta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, durante un lamentable enfrentamiento callejero entre jóvenes.

La estructura que resguarda una imagen de la Virgen, entre otras, y cuadros, se encuentra en una plazoleta ubicada en el barrio José Vicente Tejerina, cuyo nombre recuerda al reconocido monseñor metanense, ya fallecido.

Doña Elizabeth del Carmen Díaz es una de las referentes de la comunidad del Perpetuo Socorro y comentó que los incidentes ocurrieron el martes pasado, cerca de las 19.30.

"Según nos comentaron, hubo una pelea y tiraron piedras, una de ellas, de grandes dimensiones, impactó en uno de los vidrios de la gruta, lo rompió e ingresó al interior. De milagro la piedra no rompió la imagen de la virgencita, pero hizo un desastre. Una falta de respeto", destacó doña Elizabeth, quien rompió en llanto en varias oportunidades al relatar los repudiables sucesos.

“Los destrozos que hicieron nos provoca un inmenso dolor porque trabajamos mucho para mantener la gruta”, Elizabeth Díaz.

"El problema es que en esa plazoleta se juntan jóvenes a beber y seguramente a drogarse y estos problemas vienen desde hace tiempo. Antes los chicos respetaban las cosas de Dios, de la fe de la gente. Pero esto no pasa ahora. Mire lo que hicieron", remarcó.

Elizabeth Díaz.

Denuncia

La mujer dijo que se comunicaron con el padre Gustavo Paredes, quien les dijo que sacaran las imágenes, cuadros y otros elementos de la gruta, hasta que se hiciera el recambio del vidrio.

Luego tres mujeres referentes se dirigieron hacia la Comisaría 30 a radicar la denuncia y una de ellas de descompuso debido a los repudiables sucesos y tuvo que regresar a su casa.

"No sé cómo pudieron hacer esto. Nosotros somos personas que trabajamos permanentemente para cuidar y mantener esa gruta. Lo hacemos con mucha devoción y amor y dejamos a nuestras familias para dedicar tiempo a esta noble tarea", dijo Díaz.

La mujer dijo que a esas situaciones las viene soportando desde hace mucho tiempo en la plazoleta que lleva el nombre de Monseñor Tejerina.

Una lucha constante

“El problema es que todo el sector está a oscuras y hace falta más iluminación. Nosotros conseguimos colocar en la gruta, pero no es suficiente”, detalló.

“Nosotros nos venimos callando todo y soportando de todo, pero esta es la gota que rebalsó el vaso. Les cuento la verdad, cuando limpiamos sacamos pipas que los chicos utilizan para drogarse, preservativos y otros elementos y permanentemente hacen pintadas en la gruta, en una total falta de respeto”, señaló doña Elizabeth Díaz.

Por otra parte, dijo que el proyecto para construir un oratorio está parado. “La vecina Haidee de Bubenas donó un terreno cercano, en el que mediante rifas y la colaboración de los fieles logramos levantar una pared y un techo, pero no es suficiente. Las autoridades nos hicieron promesas, pero no cumplieron todavía y seguimos esperando”, indicó la referente de la gruta del Perpetuo Socorro.

“Otro problema es el mantenimiento del terreno, que se comparte con la Municipalidad, pero ellos no hacen el mantenimiento y tenemos que pagar $700 para que corten el pasto. Además arrojan basura en el lugar y es una lucha constante” concluyó.