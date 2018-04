Marcha en Barcelona por dirigentes presos

Al grito de "libertad para los presos políticos", centenares de miles de personas se manifestaron ayer en Barcelona para protestar contra el encarcelamiento de nueve dirigentes independentistas catalanes, acusados de rebelión.

La policía municipal contabilizó "315.000 participantes", indicó a la AFP una portavoz, cuando ya la compacta multitud se dispersaba sin incidentes, al iniciarse la tarde.

Seis meses después de los primeros encarcelamientos, los manifestantes llenaron la gran avenida del Paralel, mientras resonaba el eslogan "queremos que vuelvan a casa".

Ese mensaje iba dirigido a los dirigentes independentistas en detención provisional en la región de Madrid, encausados por "malversación de fondos", "sedición" o "rebelión" -delito por el que pueden ser condenados hasta a 30 años de prisión- por su papel en el infructuoso intento de secesión de Cataluña del año pasado.

"Como no pueden descabezar al independentismo, como dijo la propia vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lo intentan hacer judicialmente", dijo Roser Urgelles, una profesora de 59 años.

"Necesitan demostrar que hubo violencia pero se la inventan. Continuaremos siendo pacíficos", añadió la manifestante.

Lazo amarillo

Como ella, miles de manifestantes lucían un lazo amarillo, un símbolo de solidaridad con los independentistas en prisión.

El llamamiento a manifestarse fue lanzado por una plataforma creada en marzo a fin de "defender las instituciones catalanas", y "los derechos y libertades fundamentales".

El hecho de que los dos mayores sindicatos del país, Comisiones Obreras (CCOO) y UGT, secunden la manifestación junto con organizaciones separatistas como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) u ãmnium ha provocado roces con aquellos miembros que nunca han querido la independencia de la región.

"Ha habido tensiones (entre los afiliados), como en el conjunto de la sociedad catalana", comentó el sábado a AFP Camil Ros, secretario general de UGT en Cataluña.

No obstante, matizó que "no es una manifestación independentista. Nosotros creemos que es el momento de tender puentes; el problema de Cataluña no se tiene que resolver en los juzgados sino con el diálogo y la política".

.

.

.