Odisea de una joven tras cuatro diagnósticos distintos

Diferentes medios de prensa en Rosario de la Frontera recogieron el testimonio de Karen Gordillo, una paciente derivada del interior, de la zona de San Lorenzo (ubicada a 5 kilómetros de Antilla), la cual emitía una queja hacia los doctores de turno en un centro asistencial de la localidad de San Lorenzo y también en el hospital Melchora F. de Cornejo, donde estuvo internada y a punto de ser intervenida por un apendicitis que finalmente no fue. Hasta ese instante a la joven le habían diagnosticado cuatro enfermedades distintas.

Karen cuestionó dos temas puntuales. Según Gordillo, primero un diagnóstico desacertado y luego por las horas de espera que estuvo en ayunas, aguardando para realizarle una intervención quirúrgica.

Luego de haber sido difundido el video con el testimonio de la misma a través de Facebook, se viralizó rápidamente. Las quejas no se hicieron esperar por las redes, y los rosarinos hicieron catarsis en las mismas contando allí diversas situaciones que les toca vivir, en carne propia, en el nosocomio. Hubo testimonios a favor pero principalmente, testimonios en contra con respecto a la institución y varias quejas respecto a la atención de los profesionales de la misma.

El testimonio de Karen

"El martes a la mañana caí enferma en el hospital en San Lorenzo con el diagnostico de un posible ataque de hígado. Me dolía mucho el estómago y con unos calmantes que me dieron se me pasó; el miércoles tomé calmantes pero volvieron los dolores nuevamente y a la noche no podía caminar del dolor de intestinos. Me dijeron que era infección urinaria, luego al otro día el doctor Cayo (de San Lorenzo) me diagnostica que tenía una hernia, y yo le dije que no podía ser. Ese mismo día (jueves) yo ya estaba mal. No tomaba ni agua y me trajeron al hospital (al Melchora Figueroa de Cornejo), me hicieron los estudios. Luego me revisó el doctor Contreras y me decía que no tenía nada. Yo le decía que me dolía mucho y mientras me seguía revisando veía que estaba muy inflamada. Me dijo que podía ser un posible apéndice, y me hizo quedar, y me advirtieron que me iban a operar el viernes a la mañana, que era apéndice agudo", relató Karen en video.

Luego le preguntaron qué pasó finalmente con la operación, ya que la paciente se encontraba desde temprano en ayunas para hacer la intervención quirúrgica correspondiente.

En espera

"Esta mañana me dijeron que ya venía el doctor que había salido pero que ya volvía, esperábamos y esperábamos y nada. Entonces le dije a mi marido que fuera a ver qué pasaba con el doctor que no venía, y le dijeron que el doctor había salido, y que a las 2 de la tarde me iban a operar. Entonces mi papá salió de viaje para venir a verme". El padre de Karen se encontraba trabajando en Jujuy, más precisamente en Mina Pirquitas, pero quiso estar presente acompañando a su hija. "Luego por la tarde me vio el doctor Cabrera y me dijo que podía ser una posible inflamación intestinal, porque ya se me habían pasado los dolores".

"Se la atendió como corresponde”

“La paciente ingresó con un abdomen agudo dudoso. Se le hicieron estudios de laboratorio y tenía los intestinos inflamados y disminuimos ese cuadro”, dijo Claudia Aguirre, gerente del hospital Melchora.

“Se le suspendió la alimentación y con el pasar de las horas se comenzó a desinflamar y a calmar el dolor, por eso se suspendió la analgesia. Había una sospecha de apendicitis. La paciente está controlada, se la atendió como corresponde, evoluciona favorablemente y de ninguna manera se la abandonó como dice en el video”, concluyó.





