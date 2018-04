Siguen las versiones por la compra del ingenio

Crece la expectativa por las versiones sobre interesados en la compra del ingenio San Isidro en Campo Santo, empresa que entró en un concurso preventivo de crisis antes de anunciar el cierre definitivo de su actividad a fines de enero.

Nunca confirmadas hasta ahora y siempre como versiones surgidas del entorno sindical o del Gobierno de la Provincia, las informaciones sobre la venta del ingenio hablan de al menos 10 interesados, pero extrañamente no se dan nombres. De estas versiones, en las últimas horas surgió el Grupo Rocchia Ferro, de Tucumán, que estaría en acuerdos avanzados con el Grupo Gloria, actual propietario de la firma.

Para esta semana está prevista una reunión entre miembros del directorio del ingenio con legisladores, quienes adelantaron que pedirán precisiones sobre el proceso, el pago de indemnizaciones y los interesados en la compra de los activos.

Por otro lado, el pasado fin de semana se llevó a cabo en el municipio de Campo Santo una procesión con la imagen de la Virgen de Urkupiña, la misma fue organizada por los vecinos devotos a la Virgen y fueron invitados los trabajadores del ingenio San Isidro, aquellos que fueron despedidos por la empresa Gloria. La procesión partió a las 18.30 desde el acceso a la planta procesadora de azúcar y recorrió varias calles del pueblo antes de ingresar a la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, donde el cura Javier Romero ofició una misa en su honor. "La imagen de la Virgen de Urkupiña es la que se encuentra dentro del Sindicato del Azúcar. Como todos los años, la sacamos en esta fecha para que recorra los distintos barrios de Campo Santo. En esta oportunidad quisimos, además, realizar una procesión para pedir su intermediación en el conflicto laboral, que nos bendiga con la recuperación de los puestos de trabajos y que el ingenio vuelva a abrir sus puertas", expresó María Soto. Si bien hay muchas esperanzas de que el ingenio vuelva a funcionar, también hay preocupación en las familias de los trabajadores, especialmente en sus esposas, siendo ellas las que más se aferran a la oración, buscando en sus santos patronos el refugio para sus angustias, esperando encontrar una respuesta al pedido de solución.

"Es conmovedor ver la fortaleza que encuentran las mujeres en estas manifestaciones de fe, todo eso nos da fortaleza también a nosotros para seguir en la lucha, somos muy optimistas, estamos seguros que habrá una solución y creemos que será de la venta del ingenio. Hay muchos rumores positivos al respecto pero el problema es que la empresa Gloria no da ninguna información, no sabemos si el ingenio se va a vender o si ya se vendió. Todo lo que sabemos lo sabemos por boca de terceros que son de buena fuente, pero no podemos decir que sea oficial", expresó Mariano Cuenca, secretario general del Soeasi.