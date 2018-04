Pablo Ahumada: “La música es un idioma de emociones” 

Pablo Ahumada es músico, nació en Buenos Aires y desde hace 10 años integra la Orquesta Sinfónica de Salta. A sus 30 años ganó dos concursos internacionales para tocar el corno francés, un especial instrumento de viento.

Se incorporó a la reconocida orquesta salteña en 2007 y desde entonces se desempeñó en nuestra ciudad como docente en diversas escuelas de música e integró distintas agrupaciones cuya finalidad es la difusión de la música en el ámbito local.

Pablo nació en la localidad de Ituzaingó, pero pasó la mayor parte de su infancia en Villa Allende, Córdoba. En 2006, días antes de finalizar sus estudios en el Conservatorio Provincial de Córdoba, ganó el concurso internacional de oposición y antecedentes para integrar la Orquesta Sinfónica y así llegó a Salta para quedarse. Aquí comenzó y desarrolló su trayectoria profesional y también formó su familia, compuesta por su esposa, psicóloga de profesión, y sus tres hijos.

En 2010 ganó nuevamente otro concurso internacional en la misma orquesta para un cargo superior.

¿Cuándo comenzó tu interés por la música?

Fue algo muy natural en mí, en mi familia son todos músicos clásicos. Mi madre es maestra de música y directora de coros y mi padre es solista de la Orquesta Sinfónica de Córdoba, él toca el mismo instrumento que yo. Comencé a tocar el corno a los 12 años y luego me perfeccioné en el Conservatorio Provincial de Córdoba Félix Tomás Garzón. Tengo incorporada la música desde siempre.

¿Qué posibilidades te dio el integrar la Orquesta Sinfónica?

Fueron y son muchísimas. Días antes de egresar del Conservatorio gané el concurso internacional para ingresar a la Orquesta, que fue mi campo de acción laboral. Al ejercer la profesión, uno aprende muchísimo y yo nunca había tenido el nivel de exigencia que se tiene en una orquesta profesional.

¿Cómo ves el escenario local para el desarrollo profesional?

El escenario local es un poco limitado en cuanto a las plazas disponibles, que no son muchas al haber un solo organismo profesional como la Orquesta Sinfónica o bien que posean su mismo nivel de exigencia. La Sinfónica es de excelente nivel y es reconocida como una de las mejores del país. Pero no hay cabida para la gran producción de música que hay en Salta. Hay muchos músicos y estudiantes de gran nivel que si quieren ingresar a una orquesta deben irse a otros provincias para lograr desarrollar una carrera profesional.

En la Orquesta puede haber vacantes, pero ello no se da en todos los instrumentos.

¿Cómo definís a la música?

Es un arte maravilloso que permite expresarte desde lo más profundo del ser. Es un idioma basado en emociones y sensaciones. Para mí también es un valioso cable a tierra.

¿Qué hobbies tenés?

Me gusta bastante la carpintería y la mecánica en general, pero, sobre todo, compartir el tiempo con mi familia.