Barrios se sumó a la lista de lesionados en Boca

El mediocampista colombiano de Boca Juniors Wilmar Barrios sufrió un desgarro en el gemelo de la pierna derecha y se perderá los partidos ante Newell’s Old Boys y Gimnasia y Esgrima La Plata por la Superliga y el del próximo miércoles 25 ante Palmeiras de Brasil en Buenos Aires, por Copa Libertadores de América.

Barrios se sometió esta mañana a estudios médicos que confirmaron esa lesión muscular sufrida anoche en el clásico con Independiente (0-1) en Avellaneda.

El colombiano, uno de los cinco jugadores con más actividad en el equipo durante la Superliga, sintió la molestia durante el primer tiempo, cuando el partido estaba igualado sin goles, y fue reemplazado a los 27 minutos por Emanuel Reynoso.

Esta baja le genera un gran problema al cuerpo técnico encabezado por Guillermo Barros Schelotto ya que se suma a la de Pablo Pérez, expulsado ante el rojo, Edwin Cardona y Paolo Goltz, la dos últimas también por lesiones musculares.

Barrios, de 24 años, se perderá el duelo del domingo ante Newell’s Old Boys de Rosario por la 24ta fecha de la Superliga y el del próximo miércoles 25 ante Palmeiras, de Brasil, por la cuarta jornada del grupo H de la Copa Libertadores, ambos en La Bombonera.

Además, el volante cartagenero se ausentará del choque frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, como visitante, por la fecha 25 del torneo local e intentarán que, luego de 17 días de recuperación, vuelva el miércoles 2 de mayo ante Junior, de Colombia, en Barranquilla.

Caso contrario, la reaparición del cuarto jugador con más minutos jugados en el plantel xeneize se dará en el partido ante Unión de Santa Fe, como local, por la penúltima fecha.

Ante este panorama, Guillermo volverá a presentar un mediocampo alternativo para recibir a la Lepra ya que Pérez fue expulsado y el colombiano Edwin Cardona todavía tiene dos semanas más de recuperación.

A esto se suma la ausencia en defensa de Goltz, quien ya fue descartado para lo que resta de competencia en el semestre.

En contrapartida, se espera que mañana, en el primer entrenamiento de la semana, se reincorpore el delantero Carlos Tevez, quien no jugó ante Independiente ya que fue preservado por un traumatismo en la rodilla derecha.

Los estudios a los que se sometió el sábado descartaron una lesión de gravedad por lo que el Apache retornaría al equipo titular de la Superliga luego de su ausencia en las derrotas ante Independiente (1-0) y Defensa y Justicia (2-1) y en la victoria sobre Talleres (2-1).