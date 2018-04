Confirmaron que contratarán a un experto venezolano para buscar al submarino

El ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, confirmó que el Gobierno contratará al experto venezolano Hugo Marino, quien ofreció los servicios de su empresa para buscar el submarino. "Estamos en el proceso de contratación. Hemos hablado más de cinco veces con el señor Marino, que es quien ha ofrecido este aparato", indicó el ministro frente a la comisión bicameral especial creada para investigar lo ocurrido con el submarino ARA San Juan, desaparecido con 44 tripulantes abordo.

"El Autonomous Underwater Vehicles (AUV) no es igual al robot. No es que uno sea mejor que otro, es otra tecnología. Es probable que nos sea de utilidad en la medida de que sea buena de calidad y pueda meterse en la grieta de la montaña", agregó Aguad, en referencia a los servicios que ofreció Marino, experto en buceo e investigación subacuática, que trabaja en la empresa SEA, que participó de varias misiones de búsquedas submarinas.

Aguad aclaró que el Gobierno comenzó "las actuaciones de contratación directa" del sistema teledirigible para la búsqueda del submarino aunque no acorta el tramite de manera inmediata, ya que es muy difícil de trasladar a la zona de búsqueda.

"No hay ningún buque de la Armada donde este buque pueda ser colocado. Hay un barco, que esta en reparaciones hasta fines de julio. Estamos tratando de resolver este problema. Pero traer ese torpedo y colocarlo en un barco con los contenedores que hacen falta significa no solo que entre sino que el barco ande a una velocidad apropiada para que no se pierda el torpedo", explicó el ministro.

"Además hay que perforar el casco del barco. Es una operación compleja. Significa no utilizar el barco, y lo vamos a hacer. Lo que tenemos es lo que tenemos, es la marina que tiene la Argentina", añadió.

El especialista esperaba una respuesta del Gobierno.

Propuso salir en rescate del submarino ARA San Juan y ofreció al ministro de Defensa, Oscar Aguad, sus servicios con un equipo de ocho ingenieros especializados , un equipamiento tecnológico preparado para sumergirse más de 1000 metros de profundidad, un presupuesto de US$3,8 millones y un plazo de 100 días.

El tiempo previsto no es aleatorio. Surge de un cálculo sobre la superficie sometida a la búsqueda, unas 1600 millas marinas, velocidad de 4,5 nudos y un tiempo adicional por eventuales contratiempos climáticos", explicó a La Nación el director de la empresa de búsquedas Sistemas Electrónicos Acuáticos (SEA), en un diálogo telefónico desde Caracas.