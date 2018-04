El Banco Central aumentará la tasa de interés si la inflación no cae a partir de mayo

El Banco Central (BCRA) incrementará la tasa de Política Monetaria si a partir de mayo la inflación no desciende de manera significativa para poder alcanzar la meta de un incremento de los precios del 15 por ciento para todo el año, aseguró hoy el titular del ente monetario, Federico Sturzenegger.

"Si el sendero de la inflación no convalida esta estimación (en las próximas semanas), vamos a utilizar todos los instrumentos de política monetaria que sean necesarios, que es subir la tasa de interés", aseveró esta tarde Sturzenegger durante el presentación del Informe de Política Monetaria correspondiente al primer trimestre.

"La inflación del primer trimestre (6,7 por ciento) no fue la que queríamos. Entendemos que hubo shocks bastante importantes, como por ejemplo que el Gobierno haya concentrado los aumentos de precios regulados. Pero eso allana el camino y nos hace ser optimistas de acá en adelante", dijo.

En este sentido, explicó que a la concentración de estos aumentos de tarifas en el primer cuatrimestre, se sumaron otras variables, como aumentos de salarios “bastante alineada” con la pauta del 15 por ciento de inflación, tipo de cambio estabilizado, y una política monetaria restrictiva, lo que hace pensar que "la inflación tenderá a bajar mucho desde mayo", afirmó el titular del BCRA.

Sturzenegger dijo que las próximas semanas serán clave para verificar si se está cumpliendo la estimación de un importante proceso de reducción de inflación a partir de mayo.

“Si el sendero de la inflación no convalida esta estimación, vamos a utilizar todos los instrumentos de política monetaria que sean necesarios, que es subir la tasa de interés”, precisó el funcionario para dejar bien claro cuál será la actitud de la autoridad monetaria.

Sturzenegger formuló estas declaraciones durante una conferencia de prensa que duró 90 minutos, brindada en compañía de los directores de la entidad, en la sede del Banco Central.

El funcionario negó que la suba de la tasa de interés genere en el largo plazo una caída en la inversión y en la actividad económica y puso como ejemplo lo ocurrido el año pasado.

En 2017, "el nivel de inversión en maquinaria durable, excluida la construcción, fue la mayor en los últimos 23 años". En ese período el crédito “aumentó 2,5 puntos del PBI” con lo que se ubicó en su nivel más alto desde la salida de la Convertibilidad, destacó Sturzenneger.

"El mercado no leyó bien"

El banquero consideró también que “el mercado no leyó bien” el cambio de pautas de inflación anunciado el 28 de diciembre, cuando se pasó del 10 al 15 por ciento, ya que esperaban una mayor baja de tasas y suba del dólar .

Después de ese cambio “tal vez no nos hicimos entender lo suficientemente bien. El mercado pensó que nosotros íbamos a bajar aún más la tasa”.

Pero, enfatizó, “si la inflación no es transitoria, no será ese el sendero”.

Y tampoco el Banco Central alentaría una mayor suba del dólar, relacionada con esta equivocada visión de los agentes financieros, dijo.

“Nosotros no íbamos a consolidar eso”, y salimos a vender dólares “como una señal de lo que queremos de política monetaria”, agregó.

En este marco es que defendió la política de atesorar reservas del Banco Central “porque es necesario tener poder de fuego” para evitar cualquier oscilación brusca en el tipo de cambio.

Sturzenegger ratificó el compromiso del BCRA de combatir la inflación para estimular el crecimiento, aumentar el crédito y atacar la pobreza, y aseguró que el año pasado “3.521 personas salieron de esa condición por día”.

“Quizás es más divertido decir que no se cumplieron las metas pero la verdad es que en 2017 la inflación bajó 15 puntos en GBA y 13 puntos a nivel nacional, teniendo además un crecimiento económico de 4 puntos punta a punta”, ponderó.

Asimismo, se refirió al incremento de la inflación núcleo al destacar que este indicador, en lo que va del año, “se movió prácticamente igual que en 2017, teniendo en cuenta que ahora tuvimos dos shocks de precios regulados y con una política monetaria más contractiva, lo que muestra el poder de la política monetaria para contener el impacto de estos eventos”.

El presidente de la autoridad monetaria hizo una encendida defensa de la gestión del Gobierno y dijo que “se están produciendo mejoras en las condiciones de negocios, con más libertad para producir y más mercados abiertos para nuestros productos, con un importante ahorro de costos, que es lo que está apuntalando el proceso de inversión y de crecimiento”.

También elogió las reformas encaradas en el sistema financiero, “por lo que este sector está creciendo al 20%. Quizás por todo esto es que tenemos una visión más optimista que la que tienen los analistas del mercado”, concluyó