Rivero no seguirá en Villa Primavera

Hugo Rivero le puso punto final a la conducción técnica de Villa Primavera, luego del duro golpe que recibió al quedar eliminado en semifinales del Federal C frente a San Antonio.

El Cuchi decidió dar un paso al costado en el gallito luego de estar tan cerca del objetivo y de quedarse con las manos vacías. Además, el DT se sintió agotado y ahora solo piensa en descansar junto a su familia.

Rivero le comunicó a los dirigentes de Primavera que no seguirá en el cargo, aunque algunos intentaron convencerlo para que continúe y no lo convencieron.

El extécnico del gallito se reunirá hoy con la dirigencia para cobrar sus viáticos e incentivos económicos por llegar a semifinales.

Hugo Rivero no será el único que dejará la institución, algunos dirigentes también optaron por desvincularse del club. A su vez, la gran mayoría de los refuerzos que llegaron tomarán otro rumbo.

El encargado de conducir al plantel de primera en el Anual es Daniel Echazú.