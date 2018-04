Ibire: “Defendí a estos jugadores en el peor momento, cuando perdimos 5 a 0”

El vicepresidente del albo ponderó las virtudes del plantel de Gimnasia y redobló: “No nos conformamos con cuartos de final, si no ascendés no sirve”.

Gimnasia y Tiro sacó ventajas ante Sportivo Belgrano en el partido de ida de los octavos de final de la plaza por el segundo ascenso y Juan Carlos Ibire se refirió al poco crédito que se le dio al albo desde que arrancó la temporada, a las dificultades que le tocó atravesar al equipo y ratificó su opinión sobre no haberse equivocado con la elección de los jugadores cuando arreciaban las críticas. Además, se molestó con la infantil expulsión de Jonathan Medina en el primer tiempo que condicionó el partido en la ida.

“En esta instancia hay errores que no se pueden cometer, hay que pensar más con el corazón frío. Éramos total y absolutamente superiores al rival hasta ese momento. Con diez jugadores, hubo que replegarse, pero si bien eso nos quitó la posibilidad de atacar más, quedó demostrado que aprendimos a defendernos”, expresó el vicepresidente segundo de la entidad millonaria en diálogo con El Tribuno, para posteriormente remarcar: “A la ilusión la tenemos y se alimenta con lo que está jugando el equipo. Se ganó con autoridad, la defensa está firme después de mucho tiempo, el arquero (Mauro Leguiza), pese al gol de tiro libre, está con una confianza bárbara. (Jonathan) Hereñú era el más castigado y levantó el nivel demostrando por qué jugó B Nacional. El fútbol también es paciencia. Entiendo al hincha, pero acá hay cosas que recién comienzan a verse”.

Ibire levantó la bandera de la reivindicación de un grupo de futbolistas que al principio generaban recelo al comienzo de la temporada en la que se hizo una limpieza profunda tras marcharse 18 jugadores.

“Fui el único que siempre sostuvo y defendió a estos jugadores, independientemente de si clasifiquemos el domingo o no. Los banqué y creí aún en el peor momento, cuando perdimos 5 a 0. Pasa que en el fútbol no se tienen en cuenta muchas cosas. Lo que nos pasó a nosotros les pasa a muy pocos equipos, se nos lesionaron ocho jugadores al mismo tiempo, fue increíble. (Julio) Villarino estuvo 6 meses parado, nos pasó con Agüero, con López Macri, con (Raúl) Poclaba, que vino sin pretemporada, y recuperarlos cuesta mucho. (Juan José) Barreña ni jugó, a (Mauricio) Scaglia lo bancamos también mucho tiempo sin jugar y después se fue. La pasamos brava, tuvimos muchísimas dificultades”, enumeró el dirigente.

Ibire también le ofrendó la medalla del mérito de esta paulatina recuperación de Gimnasia al DT Víctor Riggio.

“Recién vamos ocho meses de trabajo. El Tano se puso las pilas y hoy se ve su mano, él recuperó a muchos jugadores. Hace 8 o 9 partidos que jugamos con el mismo equipo y los cambios son cantados: Maxi López o Luciano Herrera, salvo que haya suspensiones o lesiones. También bajamos el promedio de edad, tenemos dos zagueros centrales jóvenes y rápidos y eso en esta instancia suma y mucho”, recordó Ibire, antes de despacharse con una sentencia:

“Pero en Gimnasia no hay evolución que valga si no hay ascenso. Estoy muy satisfecho con los jugadores y el cuerpo técnico, de cada momento difícil salieron adelante y hay un grupo extraordinario. Pero la misión no está cumplida, no nos conformamos si llegamos a cuartos de final, acá si no ascendés no sirve. Va a ser difícil, todavía faltan 90 minutos con Sportivo para qué pasa, pero todos están trabajando mucho para eso”, concluyó.