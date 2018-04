El cumple de Salta se tiñó de verde y Ferro se llevó el regalo

Los infernales cayeron con el equipo de Caballito por 90 a 86, en el partido que no debían perder.

Salta Basket perdió el partido que tenía que ganar sí o sí, en el día del cumpleaños de la ciudad y se complicó en la Liga Nacional de Básquet, ya que Ferro Carril Oeste jugó mejor en el estadio Delmi y lo venció por 90 a 86. Ahora el conjunto provincial se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones.

Los infernales tuvieron un arranque que parecía ser demoledor, porque no dejaron respirar a los verdolagas en el inicio del cuarto inicial y se alejaron en el marcador con los aportes de los extranjeros Ricky Harris y León Williams, pero Ferro, de la mano de Franco Balbi y Antonio Pena, empezó a descontar hasta quedarse a un solo punto, en un tramo con muchos tantos (24 a 23).

El buen trabajo ofensivo de los visitantes llevó a los salteños a ingresar en un mar de dudas y el conjunto de Caballito lo dio vuelta por primera vez en el partido. Indudablemente, el equipo dirigido por Ricardo De Cecco no pudo sostener en ese período lo que había hecho en gran parte del primero y tuvo un paupérrimo segundo cuarto.

Los verdolagas, en cambio, continuaron al frente y se fueron a los vestuarios arriba por 48 a 38, logrando sacar una ventaja de once puntos en ese tramo (14-25).

En el inicio del complemento, Salta Basket tuvo la reacción que su público esperaba, porque de lo contrario Ferro iba a cerrar el partido mucho antes del final. Ganó el cuarto 23 a 17 y se puso a cinco, ya que el tablero indicó 61-65 a falta de 10 minutos.

El cuarto final fue para el infarto. Los salteños fueron en busca de la paridad y por momentos lo consiguieron, pero la ventaja de los verdolagas les permitió tener un pequeño margen de error y tras un 25 iguales el partido finalizó 90 a 86 para los de Caballito.