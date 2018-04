Concierto de música de cámara

Mañana se realizará un gran concierto a cargo del Departamento de Música de Cámara, que dirige la maestra Fernanda Bruno.

La velada se llevará a cabo a partir de las 21 en la Sala Mayor del Teatro Provincial de Salta (Zuviría 70).

La entrada será libre y gratuita.

El concierto se lleva adelante en el marco del ciclo cultural “Todos al escenario”.

El repertorio

Los músicos interpretarán el siguiente repertorio: Sonata para piano Nº 14 en Do sostenido menor “Claro de Luna”, Adagio sostenuto, Allegretto y Presto agitato, de Ludwig van Beethoven (1770-1827). Esta parte del concierto será interpretada en piano por la maestra Fernanda Bruno.

Luego se interpretarán las obras de Beethoven Trío para flauta, fagot y piano, WoO 37, Allegro, Adagio y Tema andante con variazioni, a cargo de Marina Tiburcio en flauta y Karina Morán en fagot, que acompañará a Bruno en piano.

La tercera parte también contendrá obras de Beethoven.

En este caso el Quinteto para piano y vientos, Op. 16, Grave, Allegro, ma non troppo y Andante cantabile; y Rondo: Allegro, ma non troppo.

Estarán en el escenario Alejandra Barreto en oboe, Eugenio Tiburcio en clarinete, Karina Morán en fagot, Pablo Ahumada en corno y nuevamente Fernanada Bruno en piano.

El concierto se realiza también en adhesión al 42º Abril Cultural Salteño.

Un ciclo más que exitoso

“Todos al escenario” es un ciclo que invita al público a compartir escenario con los músicos, creando un ambiente íntimo e interactivo.

La idea surgió hace 8 años cuando el Departamento de Música de Cámara hacía sus muestras en el Salón Victoria del Teatro Provincial.