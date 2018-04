El realizador Joaquín Cambre y el arte de hacer cine de autor 

Marina Cavalletti

El Tribuno



Joaquín Cambre nació en Buenos Aires en 1977 y es el hacedor de numerosos videos musicales de estrellas de la talla de Gustavo Cerati, Calle 13, Romeo Santos, Maná, Fito Páez, Chayanne o Tini Stoessel. Recientemente ha debutado en la pantalla grande con su primer largometraje, “Un viaje a la Luna”, que presentó en el Festival de Cine de Mar del Plata, uno de los más relevantes de nuestro país. Allí resultó premiado como Ópera Prima y también por la música. “Es el mejor premio que podía recibir”, dice el joven que comandó a los protagonistas, Angelo Mutti Spinetta y Ángela Torres, en el filme que ha pasado por los cines salteños y continúa exhibiéndose en algunas salas nacionales.

En diálogo con El Tribuno, Cambre explica por qué esperó tanto tiempo para concretar su primera película: “Desde 2004 hasta ahora hice muchos video clips, hice una carrera con eso. Es decir que seguí dirigiendo, pero recién hace algunos años me dieron ganas de hacer una película, porque sentía que tenía algo para contar, una historia fuerte, concisa, que es la que se vio en pantalla con Un viaje a la Luna. Allí aparece también la ciencia ficción que, en realidad, es una excusa de algo que le gusta al protagonista y por otro lado la realidad que uno va viendo. Empiezan a convivir los mundos de la fantasía y de la realidad y me pareció interesante combinar estos dos géneros, que el espectador pudiera dudar y confirmar algo o no”, revela.

“Tomás está entrando en la adolescencia, es un outsider y tiene que dar un examen para pasar de año. Su familia lo atormenta y su madre lo obliga a tomar medicamentos antipsicóticos. Conoce a Iris, que es un poco más grande y se enamora. Al darse cuenta de que el amor no es correspondido, Tomás entra en una crisis y planea un intrigante viaje a la Luna para escapar de sus problemas”, se lee en la sinopsis del film que ha sido muy bien recibido por la crítica. Cambre completa: “La película está contada desde el punto de vista de un preadolescente de 13 o 14 años y se muestra cómo ve a su entorno: a los padres, a la hermana, al novio de su hermana adolescente. Él ve que hay un acoso subjetivo, él lo ve. Pero no se trata de bullying que es un proceso sistemático y que, en general se da en las escuelas, en donde hay otras personas y hay un tercero que ve y no hace nada”, detalla.

El realizador asegura que “esta película es muy reveladora, mucho más para los padres que para los adolescentes”, por su punto de vista original y efectivo, que tal vez motive un acercamiento o comprensión de los mayores hacia sus hijos.

Las batallas del cine hoy

Respecto del cine actual y las luchas que libran los directores y los faros del séptimo arte, Cambre menciona grandes figuras para su análisis: “Lucrecia Martel es un referente número uno en lo que se llama cine de autor. La batalla que está dando es una de las que todavía no hemos ganado, que tiene que ver con hacer un cine mucho menos localista y mucho más experimental y universal. Obviamente, toda la generación de Pablo Trapero, Adrián Caetano, Damián Szifrón y otros es maravillosa”.

Lo comercial y lo estético

Cambre se adentra en el trabajo de los cineastas argentinos y remarca que “ha generado un tono muy realista, muy duro, que tiene que ver con el ser argentino. También hay trabajos muy logrados, como lo de Damián Szifrón y el cine comercial. Esas son batallas que se van ganando. Pero creo que hay un cine no convencional, que no necesita contarse desde Argentina, como sucede con Lucrecia Martel: sus películas son del mundo. Esa batalla la hemos perdido. También la batalla de la distribución, donde perdemos todos, inclusive el cine. Es cada vez más difícil tener filmes en salas del mundo. La gente no va a ver cine que no sea pochoclero, puro entretenimiento”.