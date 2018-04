En un nuevo cumpleaños de Salta, celebraron con chocolate y facturas

Los actos por el aniversario número 436 de la fundación de Salta afianzaron el sentimiento de orgullo de muchos salteños por ser parte de la ciudad.

A las 9.25 llegó el intendente de la capital, Gustavo Sáenz, a la esquina de Caseros y Buenos Aires. Allí lo esperaba el presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad, Matías Cánepa, con quien se dirigió hacia el Cabildo Histórico. Allí saludaron a la Banda Municipal del Música 25 de Mayo.

Muchos funcionarios municipales, concejales, vecinos y turistas los acompañaron luego a tomar el tradicional chocolate en el patio central del edificio histórico.

Como ya es costumbre, más de un visitante desprevenido compartió azorado un desayuno abierto, gratis y para todos los presentes en donde se congregan lustras de la plaza, ambulantes, familias, funcionarios municipales, trabajadores de prensa, secretarios, estudiantes y hasta las delegaciones de inmigrantes que llegaron a cantar el feliz cumpleaños a la ciudad.

El intendente Sáenz dialogó con los que pudo. Luego salieron del Cabildo y se cruzaron a los mástiles de la plaza 9 de Julio.

Allí se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y el discurso estuvo en manos del profesor de historia Miguel Ángel Cáseres, quien hizo un repaso de nombres viejos, recordó lugares que quedaron olvidados en las páginas amarillas de algún libro y dejó como regalo una poesía suya.

"­Salta La linda! ­Tan linda que enamora! árgana cargada de paisajes. Una comparsa colorida, baguala con mensajes, encuentro de comadres y una historia de coraje".

El aplauso fue cerrado y hubo ovación.

Luego todos se fueron hasta la plaza Belgrano, frente al edificio de la Legislatura, para dar comienzo al tradicional desfile cívico militar.

Trabajo conjunto

En calle Mitre y Leguizamón esperaba el gobernador Juan Manuel Urtubey para subirse al camión militar y dar comienzo a las últimas actividades cívico militares. Había ya toda una multitud.

Tras las ofrendas florales a Hernando de Lerma y el Himno de Salta fue el turno de dos discursos que estuvieron sutilmente direccionados.

Desde la Iglesia Católica, el cura Lucio Ajalla habló sobre lo agradecidos que deben ser los salteños.

"Debemos dar gracias por algo que no merecíamos. Somos deudores de nuestros antepasados", dijo, en clara referencia a un legado histórico, militar, patriótico y ciudadano desde un punto de vista bien claro.

"Nuestra Salta no solo es linda por sus paisajes, sus calles y su estilo colonial, sino también por su gente. Por eso debemos vigilar por los valores de nuestra gente", dijo y dejó lo mejor para el final: "Ahora, en Salta, en nuestra casa, nos cuesta hablar de Dios, no podemos. Pero sí podemos hablar con el lenguaje de Dios", dijo el vicario cooperador de la Catedral Basílica.

En tanto que Gustavo Sáenz aprovechó para decir cosas que quizá algunos prefieren no escuchar.

El intendente tomó el cumpleaños de la ciudad por asalto e hizo un repaso de las obras de Gobierno realizadas en estos dos años, casi y medio.

Comenzó exclamando el "orgullo de ser salteño" y aclarando las "responsabilidades" que tiene por el cargo que ocupa.

Sacó una vez más sus dos troyanos y dijo que trabaja por "mejorar la calidad de vida de los salteños", haciendo "todo lo humanamente posible".

Habló de calles y bacheos, parches y repavimentaciones. Sobre árboles, parquizaciones y plazas. Enumeró las nuevas dependencias, habló sobre la necesidad de una ciudad limpia, linda y sobre los avances municipales para asistir a los más necesitados por catástrofes. Aseguró que no toma deuda y que las finanzas del municipio están en orden y con menos empleados públicos.

Para el remate dejó toda su euforia. "Sabemos que tenemos déficit en pobreza, viviendas, infraestructura, trabajo, adicciones y problemáticas con nuestros jóvenes. Esos son datos de la realidad, pero acá no se puede hacer nada para solucionar estos déficit si no se trabaja con otros. Desde nuestra gestión acompañamos al señor gobernador para trabajar por una Salta más linda, solidaria y justa. Yo no soy nadie para juzgar, pero a un gobierno lo juzga la historia. Debemos dejar el egoísmo y las mezquindades", dijo el intendente.

Al final, sin Macri

Desde hace varias semanas se había especulado que el presidente Mauricio Macri podría venir para los actos del 436 aniversario de la fundación de Salta.

El tema es que ayer el presidente estaba ausente y tampoco vino ninguna autoridad nacional.

Consultado sobre la ausencia de Macri, el intendente Gustavo Sáenz señaló que “se complicó la visita del presidente por el cierre del aeropuerto”.

Es que desde el domingo cerró el aeropuerto de Salta por las distintas obras que se están realizando, con fondos nacionales. Por esta razón, los vuelos son desviados a Jujuy.

Sáenz aprovechó la oportunidad para contar que estuvo en un encuentro que Macri mantuvo con intendentes de distintas ciudades de la Argentina.