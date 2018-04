Perpetua por descuartizar y enterrar a su expareja

Un hombre fue condenado ayer a prisión perpetua por el femicidio de su expareja y madre de su hija, Yésica Campos, descuartizada y enterrada a fines de diciembre de 2014 en la localidad rionegrina de El Bolsón, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Cristian Héctor Maldonado (39), a quien el Tribunal Oral de Bariloche halló culpable del delito de "homicidio agravado por su comisión contra quien ha mantenido una relación de pareja y por ser perpetrado por un hombre a una mujer mediando de violencia de género". La condena coincidió con lo solicitado tanto por la fiscalía como la querella en la jornada de alegatos.

El condenado, que está preso en un penal barilochense, no presenció la lectura del fallo de los jueces Miguel Gaimaro Pozzi, Carlos Mussi y Marcelo Gómez en una sala de audiencias con mucho público que aplaudió la decisión unánime.

En su alegato del 6 de este mes, el fiscal Martín Lozada consideró que existían "elementos de convicción serios, convergentes y unívocos" para determinar que Maldonado fue el autor del femicidio de Yésica (27).

Los restos de la víctima fueron encontrados enterrados el 8 de febrero de 2015 en un descampado en inmediaciones del Barrio "Almafuerte", en El Bolsón.

El tribunal remarcó ayer que si bien no se pudo determinar exactamente la data de muerte, de acuerdo a los peritos que declararon en el juicio, el crimen fue cometido entre 30 y 40 días antes del hallazgo del cuerpo descuartizado de la joven madre.

De hecho, la última comunicación de Yésica se registró la tarde del 28 de diciembre de 2014, cuando llamó a su madre Fabiana Córdoba para avisarle que regresaría a la localidad rionegrina de Río Colorado, de donde era oriunda. "Fue ni más ni menos que Maldonado quien le quitó la vida", sostuvo el fiscal que valoró el testimonio de otra exnovia del hombre que declaró que también fue víctima de violencia de género.

A su turno, el abogado de la querella, Nelson Vigueras, coincidió con la postura del fiscal y también reclamó la prisión perpetua para Maldonado. "Es lo que vine a buscar y es lo que me llevo", dijo a la prensa la madre de la víctima tras conocerse el fallo condenatorio.

Asfixia por ahorcamiento

Por su parte, el defensor oficial Marcos Cicciarello, había solicitado la absolución por considerar que existieron errores en la investigación y que la fiscalía no pudo "demostrar el modo del asesinato". Sin embargo, el tribunal consideró que existen indicios que apuntan a que Yésica murió por asfixia por ahorcamiento. Antes de los alegatos, Maldonado pronunció sus "últimas palabras" del proceso y reiteró ser inocente. "Me gustaría que algún día se aclare la muerte de la madre de mi hija, con pruebas", aseguró el hombre y agregó: "Soy totalmente inocente de lo que se me acusa, que sea violento no quiere decir que sea un asesino".

Durante el debate que comenzó a principios de este mes, los jueces realizaron una inspección ocular en el lugar donde fueron hallados los restos de la víctima, procedimiento del que participó la madre de la joven asesinada. Maldonado siempre sostuvo que Yésica había regresado a Río Colorado y dejado a la pequeña hija de ambos al cuidado de él, pero el tribunal calificó esa versión como "ilógica y disparatada".

De acuerdo a los investigadores, Yésica y el ahora condenado se conocieron en Córdoba, donde ambos estudiaban e iniciaron una relación y tuvieron a su hija; pero tiempo después se separaron y ella regresó a Río Colorado.

A fines de diciembre de 2014, Maldonado viajó hasta esa localidad y la convenció de que se fuera con él y con la hija de ambos a El Bolsón, aunque días después ella se arrepintió.

En tanto, luego de la supuesta desaparición de Yésica, el hombre se radicó nuevamente en Córdoba junto a su hija, y fue detenido por primera vez en mayo de 2015, luego de que un estudio de ADN comprobó que los restos hallados eran de la joven madre.

Un mes después, el acusado fue liberado por falta de pruebas, decisión que fue revocada en noviembre de 2015 aunque recién le dictaron la prisión preventiva una año más tarde, cuando Maldonado volvió a quedar preso. Se trata de uno de los crímenes más sangrientos que se hayan perpetrado en esa localidad rionegrina, un hecho que no tardó en conmocionar a la gente.

