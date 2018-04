Productores de legumbres quieren avanzar con ensayos genéticos

Durante el sábado por la mañana se hicieron presentes en la Ciudad Termal varios agricultores nucleados en la Asociación de Productores de Legumbres del NOA con el objetivo de renovar autoridades y definir las nuevas políticas que se llevarán a cabo durante los dos años de gestión.

En diálogo con El Tribuno, el nuevo presidente Miguel Francisco Medina subrayó dos de los principales objetivos en lo que respecta a su nueva labor: lograr un predio propio para la sede y optimizar la superficie del predio, puntualmente para realizar ensayos. Respecto a esto último Medina destacó la importancia de "defender al pequeño agricultor, ya que hoy está en una situación de vulnerabilidad económica muy grande debido a la rentabilidad. Tenemos tres segmentos: hay productores de una escala mayor, con medianos y grandes productores que son alrededor de 20. Luego están los productores medianos que engloban una superficie de hasta mil hectáreas y en este caso son unos 80 productores más".

Medina también destacó que "la misión que tenemos es ver la forma de inclusión del productor chico, que es aquel que posee menos de 500 hectáreas y que hoy no está produciendo por cuestiones económicas y de rentabilidad del sector. Planteamos una misión social y para lograr que este productor tenga rentabilidad hay que pensar en otro tipo de producción, con otra escala para que puedan subsistir".

Una nueva cadena productiva, agregando valor a la materia prima es lo primero que se plantea en este contexto.

Ensayos

Otro de los desafíos a los que apuesta la asociación es avanzar con variantes genéticas en la zona. "La idea es hacer convenios con el INTA o con la Estación Obispo Colombres donde podamos conseguir materiales con genéticas nuevas. El lugar donde ensayarlos sería dentro de nuestro predio. Hoy se están haciendo trabajos genéticos interesantes. El INTA los hace, pero no los tenemos accesibles. Por eso queremos usar la institución para poder analizarlos desde el punto de vista productivo, como así también el mercado para su colocación".

Destacó que la institución pretende acompañar y ensayar tecnología y ver cómo se adapta en la zona y de qué manera impactan tanto climáticamente como comercialmente.

Plagas, presente y futuro

Con respecto a las plagas de las langostas, el productor remarcó el trabajo mancomunado desde hace seis meses con el resto de las entidades de Salta y el Gobierno de la Provincia. "Nosotros tuvimos el apoyo económico del Gobierno, el cual es muy importante porque se pudo dar continuidad y se pudo proyectar el trabajo durante estos últimos 6 meses y aún se sigue trabajando. Desde Rosario de la Frontera nunca dejamos de trabajar, porque es un trabajo con fuerte concientización en todos los sectores, no tan solo en Rosario, ya que el mayor problema de esta plaga es que no respeta límites ni espacios, por eso hay que estar concientizando constantemente a la gente. No es lo mismo combatir una plaga de estas en un campo abierto que combatirlo en un lugar urbano. Las metodologías son distintas y también es necesario que a estas plagas se las combata junto a las entidades competentes de cada municipio. También junto a los Bomberos Voluntarios, que en este caso también tuvimos su colaboración, junto a Defensa Civil", expresó.

"Lo importante de este trabajo es que el Gobierno tomó parte de esta problemática y donó fondos que fueron administrados a través de las entidades de una manera muy prolija".

A tres años

Posteriormente El Tribuno consultó acerca del peligro de volver a sufrir la invasión de las plagas. "Hoy sin dudas que el trabajo es a tres años; es muy posible que los próximos meses o cuando llegue la primavera vuelvan a nacer ninfas, por lo tanto es probable que tengamos un ataque más, con la ventaja de que ya vamos a estar mucho más preparados, y también podremos ver cuán eficientes fuimos. El monitoreo es un trabajo que no hay que descuidarse ni dejarlo de lado".

