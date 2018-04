El Kun Agüero se sometió a una cirugía y estará tres semanas inactivo

Segio Agüero había sufrido una lesión en una práctica el último 10 de marzo y realizó la rehabilitación correspondiente -por la que se perdió la gira ante Italia y España con la Selección-, pero los médicos de Manchester City, en conjunto con sus pares de la Selección y otros especialistas, decidieron que la intervención quirúrgica era la mejor vía para que se recupere por completo.

“Recuperándome de una artroscopia en la rodilla. Y con toda la fuerza para volver pronto y mejor a las canchas”, escribió el delantero del Manchester City en su cuenta de Twitter para informar de su situación y llevar “tranquilidad” a sus seguidores.

Recuperándome de una artroscopia en la rodilla. Y con toda la fuerza para volver pronto y mejor a las canchas 💪//Recovering from an arthroscopy on my knee. Fully motivated to get back soon to the field 💪