San Antonio Spurs no pudo contra Golden State y volvió a perder

El tercer partido de la serie, al mejor de siete encuentros, se jugará el jueves próximo en el AT&T de los Spurs desde las 22.30 de Argentina, y el cuarto encuentro también sera en Texas el domingo 22 a las 16.30.



Nuevamente el alero Kevin Durant y el escolta Klay Thompson fueron la clave en el ataque de los Warriors, que no tiene a su figura lesionada Stepehn Curry, al aportar 63 puntos, incluidos 8 triples, que les permitieron ganarle con facilidad a los Spurs y sacar la ventaja de 2-0.



En ese contexto, el bahiense Ginóbili jugó 22 minutos y 50 segundos, marcó 10 puntos, con 4-6 en dobles y 2-2 en lanzamientos libres. marrando tres triples y sumando tres asistencias, tres rebotes, dos robos y tres faltas.

Los Spurs jugaron mejor que en el primer partido (perdieron 113 a 92) y se fueron al descanso con la ventaja parcial 53 a 47, pero en en el tercero cuarto los Warriors marcaron diferencias al tomar ventaja de 11 tantos.



Durant volvió a ser el líder del ataque del campeón con 7-10 en dobles, 3-9 en triples y 9-10 en libres, mientras que Thompson repitió la misma historia del primer partido, sin que tuviese su mejor comienzo, pero a medida que avanzaban los minutos también mejoraba su eficacia.

Por su parte el ala-pivote David West se convirtió en el sexto jugador al conseguir 10 tantos pero sufrió una torcedura de tobillo en el cuarto periodo y tuvo que abandonar el partido después de haber jugado 14 minutos con 3-3 tiros de campo y 4-4 desde la línea de personal.

