Productores rurales acampan en el Congreso para exigir una ley de acceso a la tierra

Productores de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) regalaron hoy verduras y acamparon en inmediaciones del Congreso de la Nación en reclamo de una ley de acceso a la tierra propia.

Los productores permanecerán en la zona del Congreso hasta el jueves, período en el que tienen previsto regalar unas tres toneladas de diversas verduras provenientes de las quintas que explotan.

El proyecto legislativo, Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar, busca facilitar el acceso a la tierra propia a través de créditos blandos para las familias agrícolas.

Reparto de verduras en inmediaciones del Congreso. Foto agencia NA.

En tanto, el dirigente de la UTT Agustín Suárez, expresó que la medida, que incluye el acampe en la Plaza, es "que se trate de una vez por todas la ley de acceso a la tierra".

"Varios diputados ya están interesados", aseguró al señalar que mañana a las 17 darán a conocer la propuesta en la Sala 1 Anexo A de la Cámara de Diputados.

Pequeños productores

En un comunicado, la UTT destacó que "este proyecto de ley responde a la necesidad de cientos de miles de pequeños productores que en tierra ajena y con el 13% de la superficie cultivable argentina, producimos más del 60% de los alimentos que se consumen en el país".

La UTT convocó a todas las fuerzas políticas, instituciones del Estado y universidades para poder explicar la ley en el Anexo de la Cámara Baja.

"Verdurazo" frente al Congreso. Foto agencia NA.

En tanto, la Unión define al sector como "familias que viven de la tierra, en la tierra y para la tierra; pero que no les pertenece", y que son "presos de alquileres caros y especulativos que se llevan una enorme parte del fruto de su trabajo".

"No tener tierra propia para un agricultor no significa únicamente pagar un alquiler, es no poder arraigarse, no poder proyectar, vivir en casas precarias", manifestaron los organizadores del "Verdurazo".