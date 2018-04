Julia Mengolini: "Un embrión no puede escribir poemas, un feto no es un bebito"

La periodista Julia Mengolini fue una de las oradores durante la tercera jornada de debate en el Congreso. Y su discurso golpeó duro contra aquellos que están en contra de la despenalización del aborto, a tal punto que los trató de "mentirosos" por comparar a un embrión con una mujer. "Un embrión no puede escribir poemas, un feto no es un bebito", disparó.

Si bien se conocía su posición a favor del proyecto, la también abogada intentó refutar todos los argumentos que dieron aquellos opositores al proyecto en los primeros debates. "Quienes cuestionan el proyecto hacen enormes esfuerzos de imaginación para poner en pie de igualdad a un embrión con una mujer. Para hacer que ambas cosas valgan exactamente lo mismo hubo que apelar a mentiras y falacias", sostuvo Mengolini.

Luego agregó: "Porque un embrión no puede escribir poemas, un feto no es un bebito".

Ente declaraciones rimbombantes, Mengolini continuó: "En Argentina la fe no se nos puede imponer. Nadie puede decir que perder un embarazo incluso deseado sea lo mismo que perder un hijo. No duele igual, porque para esa mujer no era un hijo todavía. Lo que da cuenta de que el embrión no es bebito".

Además, Mengolini refutó las opiniones de los científicos que habían hablado del "grito silencioso" de los fetos: "Es una mentira hablar del grito silencioso y desesperado del embrión. Si es grito, no es silencioso. No existe tal grito. Otra mentira".

"Pensar que un embrión siente amor por su gestante, valorarlo igual que a una mujer, es una renuncia total al sentido común", completó la periodista, que llevó un discurso escrito y el pañuelo verde en el cuello de la campaña nacional a favor del aborto legal.