Independiente recibe a Corinthians

Independiente, envalentonado por el triunfo sobre Boca Juniors en la Superliga, recibirá hoy a Corinthians, el puntero del grupo G de la Copa Libertadores de América, en un partido válido por la tercera fecha que será clave para las aspiraciones del "rojo".El encuentro se disputará desde las 21.45 en el estadio Libertadores de América de Avellaneda, con arbitraje del uruguayo Daniel Fedorczuk y transmisión de Fox Sports.

El "Rey de Copas" suma tres puntos en la zona luego de la inesperada derrota en el debut ante Deportivo Lara (1-0) en Venezuela y por el triunfo (1-0) sobre Millonarios, de Colombia, en Avellaneda, el pasado 15 de marzo.

Para encaminar la clasificación a la próxima fase, el "rojo" buscará ganar y trepar a la punta del grupo que pertenece a Corinthians, que tiene cuatro puntos por el empate que obtuvo en Colombia ante Millonarios (0-0) y por la victoria sobre Lara (2-0) en San Pablo.

En caso de dejar los tres puntos en casa, Independiente quedará mejor parado de cara al partido que deberá jugar el próximo 2 de mayo en San Pablo donde el "timao", flamante bicampeón paulista y defensor del título en el campeonato Brasileño, se hace muy fuerte.

El lateral derecho Fabricio Bustos no pudo terminar el partido ante el xeneize por un un fuerte traumatismo en el tobillo izquierdo pero en las últimas horas evolucionó y será aguardado hasta último momento. La presencia del defensor cordobés en el equipo tiene también trascendencia ya que su habitual reemplazante, el polifuncional Jonás Gutiérrez, sufrió una distensión en el gemelo interno de la pierna derecha y no podrá ser de la partida.

En el mediocampo también hay dudas ya que Holan espera por la recuperación de Diego Rodríguez y Maximiliano Meza, quienes se perdieron el duelo ante Boca por sendos desgarros. El uruguayo, habitual ladero de Nicolás Domingo en la recuperación, fue convocado para el choque ante el "xeneize" pero finalmente quedó afuera del banco de suplentes.

En tanto, el correntino Meza, una de las figuras del "rojo", reaparecería luego del desgarro que sufrió en la derrota ante Atlético Tucumán (2-1), el primer partido luego de su participación en la gira con el seleccionado argentino. En caso de que se confirmen estos dos regresos más la recuperación de Bustos, Holan podrá presentar su equipo ideal para ir en busca del tercer triunfo seguido luego de una racha negativa de la misma cantidad de partidos sin ganar.

De lo contrario, el entrenador tendría que recurrir a Emanuel Brítez, quien no suma minutos en el certamen continental, para el lateral derecho y rearmar un mediocampo ya que no cuenta con otro volante con características similares al "Torito" Rodríguez.

Probables formaciones

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Figal y Gastón Silva; Nicolás Domingo y Diego Rodríguez; Maximiliano Meza, Martín Benítez, Juan Sánchez Miño; y Emmanuel Gigliotti. DT: Ariel Holan.

Corinthians: Cássio; Fagner, Fabián Balbuena, Henrique y Sidcley; Gabriel y Maycon; Angel Romero, Rodriguinho, Clayson; y Emerson Sheik. DT: Fábio Carille.

Árbitro: Daniel Fedorczuk, de Uruguay - Cancha: Independiente - Hora de inicio: 21.45 - TV: Fox Sports.