Se llevó a cabo en Orán el I Simposio de Enfermedades Reemergentes

Durante el acto de apertura del I Simposio de Enfermedades Reemergentes, llevado a cabo recientemente en Orán, el intendente Marcelo Lara Gros expresó que “este encuentro no tiene fronteras, porque la salud no lo tiene. Apuntamos a formar familias fuertes en salud, para alcanzar una ciudad sana”.

El mandatario municipal agregó: “Debemos cuidar del ambiente y lo debemos hacer entre todos, por eso en el convenio entre Argentina y Bolivia es fundamental la reciprocidad en lo que respecta a la salud, porque para cambiar la historia debemos cambiar la mentalidad, sino no habremos cambiado nada”.



Por su parte, el coordinador Institucional de Tarija, Bolivia, Dr. Waldemar Peralta resaltó: “Este evento marca un hito entre dos países que va más allá de las fronteras, porque el proceso del convenio de reciprocidad de salud refleja la importancia que le dimos a la misma; y no solo con Salta, sino también muy pronto con la provincia de Jujuy”.

El funcionario recordó que el departamento de Tarija es el único en Bolivia, que tiene a la salud como prestación gratuita para los argentinos. Reconoció, en tanto, que el seguro de salud de Argentina ha salvado la vida de miles de bolivianos, porque entendemos que la calidad argentina en materia de salud es de primer nivel; por eso Bolivia reconoce eso y a partir de allí hemos hecho un esfuerzo en la construcción de un hospital oncológico con un presupuesto que supera los 25 millones de dólares para recibir a los hermanos argentinos”.



Las enfermedades reemergentes se consideran controladas, pero que vuelven a constituir una amenaza sanitaria. Estas patologías normalmente reaparecen en proporciones epidémicas, puntualizaron durante el encuentro.

Las disertaciones estuvieron a cargo de prestigiosos profesionales de la salud a nivel nacional e internacional y abordaron temas como monitoreo de Aedes aegypti y Leishmaniasis, Chikungunya, Rickettsia, Dengue, Zika, Hantavirus, Leptospirosis, Meningitis, Vigilancia Epidemiológica y Prevención de Enfermedades Tropicales.

Participaron del Simposio, la directora provincial de Epidemiología, Dra. Griselda Rangeón; el Dr. Francisco García Campos, de Epidemiología de Salta; gerentes de hospitales de la zona y funcionarios municipales.

El comité organizador estuvo formado por el director honorífico, Dr. Marcelo Lara Gros, el director científico del CONICET, José Gil; Dra. Gabriela Méndez, Vigilancia Epidemiológica; Esther del Carmen Olivera, secretaria de Ambiente Sustentable; Luís Pintado y Ramón Rodríguez.