Jorge Lanata durísimo con Marley 

Desde que se convirtió en padre de Mirko, Marley disfruta de su pequeño, y comparte cada instante en las redes sociales. Es más, el niño tiene su propia cuenta de Instagram, y viaja junto a su padre para los especiales de Por el Mundo, el ciclo que regresó a la pantalla de Telefe.

Jorge Lanata, que cuando regrese a la tevé con PPT competirá en horario con el ciclo de viajes, tomó nota de todo esto, y le dedicó a Marley la columna de opinión que escribe en el diario Clarín.

En ese sentido, y bajo el título “Cuando se pierde la infancia”, el periodista fue muy duro con el conductor por exponer a su bebé. “Mirko es divino, podría ganar el premio al Bebé Perfecto. Vi un par de veces a Marley y me cae bien, me parece buen tipo. Alguien que se presenta torpe y atolondrado al aire no puede ser mala persona“, dice el editorial.

“Marley tiene 2.800.000 seguidores en Instagram. Mirko 762 mil. Son lindos, populares y felices. ¿Cuál sería entonces el problema? El problema es que mientras caminan por una ruta de algodones y caramelos, a Mirko le están quitando la infancia. Y una infancia -se los digo yo, que por distintos motivos no la tuve- es algo que toda persona merece tener. Para que todo sea civilizado: se la quitan pero le pagan por ello“, expresó Lanata.

“Mirko debe ser hoy el bebé más rico de la Argentina. Pero hay un problema: no eligió estar ahí“, agregó Jorge.