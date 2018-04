El posnet obligatorio complica el pago a los proveedores

Desde el domingo 1 de abril se puso en marcha la obligatoriedad del posnet para todos los comercios ubicados en ciudades de más de mil habitantes. Para compras superiores a los $10 los negocios deben recibir tarjetas de crédito y débito. La medida busca que los locales que aún no facturan entren en el circuito formal pero genera complicaciones, como la falta de efectivo para pagar a proveedores.

Propietarios de despensas, fiambrerías, corralones, ferreterías, pollerías y carnicerías manifestaron a El Tribuno que conocen la resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que los obliga a tener el posnet, pero muchos consideran que puede terminar perjudicándolos.

A 17 días de la vigencia de la normativa, los pequeños comerciantes dijeron que van de a poco "resignándose" a contratar el servicio de posnet ante los temores de enfrentar una multa.

Los dueños de los negocios comentaron que ya "iniciaron los trámites" para obtener del posnet. Muchos de los responsables de los locales consultados por El Tribuno afirmaron que en los próximos días recibirán el dispositivo electrónico.

Cuestionamientos

La mayor crítica por parte de los dueños de los pequeños comercios no se relaciona con la obligatoriedad del posnet, sino con el hecho de que adoptar el cobro electrónico les genera un conflicto a la hora de pagar a los proveedores, ya que forzosamente necesitan disponer de efectivo para reponer mercadería.

"Hace seis meses que tengo posnet y utilizo ese dinero para pagar los impuestos a la AFIP, los cargos por tarjeta y a los empleados. Al dinero que me entra en efectivo en el día a día lo utilizo para pagar proveedores, ya que ninguno acepta pago con tarjeta. Ninguno de los proveedores viene con posnet. ¿Para ellos no es obligatorio?", cuestionó el propietario de un kiosco de la zona sur de Salta capital.

Uno de los grandes problemas que implica el pago electrónico es que el dinero tarda en acreditarse. Cuando se realiza una venta con tarjeta, el comerciante no recibe el dinero correspondiente a la venta en el mismo día. La demora puede ir desde dos días hábiles, en el caso del débito, hasta 18 si es con crédito. El plazo depende del tipo de transacción y de la tarjeta.

El pequeño comerciante de zona sur, que ya lleva un tiempo con este sistema de pago electrónico, agregó que desde que puso en marcha el posnet aumentó la cantidad de gente que paga con tarjeta de crédito o débito, pero no subieron las ventas.

"Ahora más gente me paga con plástico, pero no lleva más de lo que llevaba cuando tenía que pagar con efectivo. Yo creo que eso es también por la situación que vive el país", explicó el kiosquero, quien además consideró que cada vez más los clientes están dejando de usar dinero en efectivo.

Proveedores

"Nosotros necesitamos el dinero día a día, porque todos los días cae alguien con alguna factura. Todos los días pagamos a proveedores y es de contado, no podemos pagar con tarjeta o hacer una transferencia. Estoy habilitando recién hoy (por ayer) el posnet y lo hago porque están obligando a que lo coloquemos, si fuese por mí no lo ponía", comentó la dueña de un almacén de la calle Junín.

La misma situación enfrenta Silvia, propietaria de una despensa de macrocentro. "Hoy recibí el posnet y tengo que empezar a ofertarlo. No sé cómo voy a hacer para pagar a los proveedores. Para mí esto es nuevo y la verdad que me da un poco de miedo afrontar los costos del posnet", afirmó.

Otra de las quejas que manifestaron los comerciantes fue por el costo que tiene comercializar con este dispositivo electrónico. Algunos lo consideran un impuesto más. Si bien el posnet será bonificado hasta en dos años en algunos casos, el costo operativo del débito entraña un arancel de 1,2% del monto facturado, y en crédito, el 2,35% del monto facturado.

El costo de implementación del sistema se incluye en el crédito fiscal y la instalación por primera vez se bonifica por dos años. El aparato de posnet cuesta $800 y el comercio debe contar con servicio de internet.

"¿Es beneficioso?", se preguntó la dueña de una pequeña despensa ubicada en la calle General Paz, que por el momento no tiene instalado el posnet en su local. Quizás esa es la pregunta que todos los comerciantes se hacen a la hora de evaluar qué beneficios tendrá colocar el sistema, sobre todo en un contexto de retracción de ventas.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, las ventas minoristas de los comercios pymes finalizaron febrero con una caída de 1,5% frente a igual mes del año pasado.

"Es una manera de pagar un impuesto más y con todas las exigencias que ya tenemos, si siguen presionando, vamos a terminar cerrando. Otra cosa son las multas que van a poner a los comercios que no tengan ese aparato. Hace días vino un cliente y me amenazó con que me iba a denunciar por no tener el posnet. Una locura", expresó la mujer, que mantiene su familia con lo que recauda.

Desde AFIP confirmaron que habrá multas de $300 a $300.000 pesos para quienes incumplan con la norma.