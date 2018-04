La inseguridad mantiene movilizados a vecinos de Orán

La última semana se llevaron a cabo distintas marchas, en la ciudad de Orán y Aguas Blancas reclamando mayor seguridad ante la ola de delitos que se registraron en el departamento Orán, como denuncias de secuestros, asaltos violentos y asesinatos, por lo que Provincia y Municipalidad intentan por estos días llevar solución y tranquilidad a la población.

Desde la Jefatura local de la Policía pidieron que la comunidad utilice la denuncia policial formal y no sólo las redes sociales para informar sobre los hechos de inseguridad que se registran en la ciudad. "De esta manera se puede crear un mapa del delito para diagramar y reforzar el accionar policial en las zonas más complicadas", explicaron.

Actualmente, un primer mapa señala que la zona más peligrosa es la calle San Martín desde la Terminal hasta el Mercado de Abasto.

Desde la Unidad Regional 2 reiteraron que es importante "que los vecinos realicen las denuncias formales "porque a partir de ello creamos un mapa del delito, con el que analizamos cuáles son los sectores más críticos para enviar más recursos".

"Y si el Policía no le quiere tomar la denuncia deben avisar a la Unidad Regional, porque es obligación de los efectivos interiorizarse del hecho aunque no sea su jurisdicción y accionar ante el delito", expresó el comisario Ramón Coronel.

Según las denuncias formales recibidas, el mapa del delito marca que las zonas más complicadas serían las que corresponden a la Comisaría 20 y al destacamento de Barrio Estación, especialmente la calle San Martín desde la Terminal hasta la calle Alvarado.

También se registran muchos casos de robo por parte de motochorros en la zona este de la ciudad, en barrios periféricos y en los alrededores del hospital.

Ediles piden un consejo asesor

En la sesión del último jueves, los concejales del interbloque Juventud Peronista, presentaron un proyecto de resolución para crear un Consejo Asesor de Seguridad Ciudadana.

El mismo tendría como objetivo planificar acciones en conjunto y formar una red para abordar los problemas y planificar acciones concretas para afrontar la inseguridad.

Ese consejo debería contar con representantes del Concejo, la Municipalidad, la Policía, del ámbito judicial y de los barrios, a fin de que estos expongan cada situación particular, en busca de soluciones.

La concejal Verónica Hilario dijo al respecto que "por los casos y estadísticas de estos últimos años, hemos presentado un proyecto sobre crear el Consejo Asesor de Seguridad Ciudadana, para lo cual mantendremos reuniones con funcionarios de Seguridad y también con dirigentes barriales".

Y agregó: "Siendo concejal hay que trabajar para los vecinos, pero esto va más allá de las banderas políticas, es una herramienta para la comunidad. Ojalá que los concejales de los otros bloques nos acompañen con la iniciativa".

Los hechos de inseguridad en el norte de la provincia con más de una decena de muertes en lo que va del año (solo en las calles de Orán); han causado pánico y desesperación en los vecinos, que buscan ser escuchados y marcharon exigiendo seguridad. Las denuncias por intentos de secuestros de niños realizadas en los últimos días fueron la cúspide de esta ola, por lo que familias informaron que seguirán las marchas.

Sin niños secuestrados

“No hay registros de ningún hecho de intento de secuestro de niños en todo el sistema de seguridad provincial”, se informó desde el Ministerio de Seguridad.

Es que en los últimos días se viralizaron mensajes que indicaban secuestros e intentos de secuestros de niños en Orán.

Ante la gravedad de las publicaciones distintas áreas de la Policía, con las fiscalías penales trabajan para determinar la veracidad de los reportes y mensajes.

La Policía aseguró, por su parte, con el soporte de la Unidad de Análisis Criminal, que no existen registros de secuestros extorsivos en todo el territorio provincial.

Los casos investigados no están enmarcados en este tipo de delitos, no presentan sustento penal y no fueron confirmados, por ende siguen siendo investigados.

“Ante esto se desmienten las publicaciones sobre secuestros de niños en la ciudad norteña”, reiteró la Policía.