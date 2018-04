Kun Agüero iniciará mañana la rehabilitación

El delantero del seleccionado argentino de fútbol Sergio “Kun” Agüero iniciará este jueves los trabajos de rehabilitación en la rodilla izquierda luego de la artroscopia que se realizó ayer en Inglaterra.

“Agüero evoluciona correctamente de la operación y mañana (jueves) comenzará con los trabajos de rehabilitación”, informó la cuenta oficial del seleccionado argentino en la red social Twitter.

El Kun se perdió los dos partidos de la gira del equipo nacional, ante Italia y España, luego de haber sentido molestias en una de sus rodillas durante un entrenamiento previo con su club.

Una vez concluidos dichos amistosos volvió a jugar, pero no desde el arranque: ingresó ante Manchester United por la liga inglesa y en la revancha con Liverpool por la Liga de Campeones de Europa.

El cuerpo médico del Manchester City, ante la persistencia de las molestias en la articulación, decidió que lo mejor era someter al Kun a esta intervención, en la cual se utiliza un artroscopio para limpiar y reparar problemas que pueda haber en el interior de la rodilla.

En su cuenta oficial de la red social twitter, Agüero escribió ayer: “Recuperándome con toda la fuerza para volver pronto y mejor a las canchas”.

Si bien no hay plazos previstos de recuperación ya que no hubo parte oficial, todo indica que Agüero no tendrá problemas en llegar bien al Mundial de Rusia que comienza el 14 de junio próximo.