Pablo Vuyovich tiene nuevo rol en las pistas

Cuando Pablo Vuyovich entró a la redacción de El Tribuno para hablar sobre su nuevo rol de presidente del Club Salteño de Karting (CSK), rápidamente se le vino a la memoria aquella vez que por primera vez pisó la planta editorial de la mano de su padre, Pablo, y de su hermano, Nicolás, ambos fallecidos en accidentes, en 2003 y 2005, respectivamente. Ahora lo hizo acompañado de uno de sus hijos, Mateo, que comenzó a competir en karting en la primera fecha de esta temporada, continuando el legado familiar que une a tres generaciones

Pablo decidió sumarle una nueva faceta a su vida ligada a las carreras: la de dirigente. Es piloto, ya que actualmente compite en la Clase 3 del Turismo Pista, y también es propietario del Vuyovich Racing, con varios autos corriendo en el Zonal del NOA y desde este año debutando en la Clase 1 del Turismo Pista. Hace una semana y a través de una asamblea tomó el mando del CSK, con el objetivo de aportarle esa experiencia que comenzó a ganar a los 10 años.

“Hay un montón de cosas que se hicieron bien por parte de la comisión anterior, pero las comisiones iban rotando siempre en los mismos nombres. Hicieron mucho por el karting; se construyó el kartódromo, que parecía imposible de lograr, pero también hacen faltas otras variantes, como tener pilotos con proyección nacional. Nuestra idea es hacer un convenio con el Auto Club para que los campeones de las categorías mayores puedan correr en el Zonal del NOA y a los más chicos darle la chance de correr en el Campeonato Argentino o una fecha regional”, señaló Vuyovich a El Tribuno.

También puso énfasis en el aspecto estructural del kartódromo (que lleva el nombre de su hermano), y señaló la importancia de sumarle obras para un mejor desarrollo de las fechas y la posibilidad de ser escenario de competencias nacionales. “En la parte institucional queremos hacer obras en el kartodromo para traer una fecha del Campeonato Argentino o de la Copa Rotax, y ya estamos en tratativas para eso. Estaría bueno terminar el proyecto de los boxes y después, como en todo club, hay cientos de cosas por hacer. El mayor problema es el económico, y es necesario conseguir apoyo para lograr estos objetivos”, agregó.

Con la Copa Rotax ya hubo charlas y la idea es que la competencia se corra en Campo Santo entre junio y julio próximo. “Quiero que el kartódromo quede impecable y esa es la prioridad en la parte económica. Pero una vez que lleguemos a un acuerdo en cuanto al costo de la Copa Rotax trataremos de conseguir el apoyo necesario. Yo me acuerdo que a los 12 años mi papá hizo una gestión, se metió mucho y trajo el Campeonato Argentino a correr en Orán. Vinieron a correr Esteban Tuero y Brian Smith, entre otros, todos pilotos que después corrieron a nivel mundial. Estaría bueno poder hacerlo de la misma manera, nosotros recién estamos comenzando, la fecha está muy cerca, pero como deportista que vive de desafíos me gustan las cosas difíciles”, expresó Vuyovich.

Los tiempos que vive el país no son los mejores para desarrollar la práctica automovilística, pero todavía hay gente que se anima a poner un kart en pista. Para facilitar esta tarea el CSK decidió congelar los aranceles de participación para toda la temporada, situación que facilitará la presentación de máquinas en cada fecha.

“El año pasado terminamos de competir con 30 máquinas y arrancamos esta temporada con 44. La idea es llegar a un numero más importante; me encantaría llegar a fin de año con 70 kartings. En el club hicimos todos un sacrificio para que los costos de inscripción sean los mismos; además queremos que trasladar a los pilotos el aporte que pueden llegar a hacer los sponsors”, destacó el flamante presidente.

El asumir como titular del CSK alteró el orden de roles que tenía Vuyovich. “Dejando de lado mi familia, la prioridad era ser piloto. Hoy el karting es un desafío importante no solo por ser dirigente, sino también porque corre mi hijo. El equipo también lleva tiempo, porque estaba acostumbrado a pelear con otros pilotos, pero ahora lo hago contra otros equipos. El hecho de ser piloto quedó al último”, confesó Vuyovich.

La nueva camada de pilotos comienza a ganar experiencia

La dinastía Vuyovich parece inextinguible. En un tiempo fueron Pablo y Nicolás quienes copaban las pistas de Orán y Salta; hoy, el mismo apellido sigue estando presente con Mateo (su hijo) y Nicolás (hermano menor), la nueva generación que mantiene viva la llama del automovilismo.

Mateo comenzó a correr en el inicio de la presente temporada. Su papá también habló de este nuevo desafío. “Si me preguntaban hace cinco meses si quería que mi hijo corra mi respuesta era no. Después de muchos años entiendo varias cosas y una de ellas es que esto no se trata de correr. Detrás de cada carrera hay un negocio, hay favoritismos que yo me las banco porque ya soy grande, pero no sé si me la banco que le pase mi hijo. Por otro lado, veo que le gusta, y que el conjunto familiar esta presente. Lo viene a ver mi mamá, que hace mucho no asistía a las carreras, mi hermana, está toda la familia, cosa que solo se puede lograr en las fiestas de Navidad o Año Nuevo”, señaló Pablo y agregó otra razón que lo lleva a recordar sus comienzos.

“Lo que más me gustó de cuando yo comencé a correr es todo el tiempo que compartí con mi papá, porque cuando vos compartís un deporte que a tu viejo le gusta lo disfrutas mucho más. Desde ese punto me entró que el corra, le gusta y eso me llena el alma. Verlo girar me pone más contento que cuando yo gano”, reconoció.