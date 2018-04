Ahora se descarta la vuelta de Gago

Fernando Gago, mediocampista de Boca Juniors, no participó ayer del entrenamiento junto al resto de sus compañeros y esto alejaría la posibilidad de retornar al equipo en el partido del próximo domingo ante Newell’s Old Boys de Rosario, por la fecha 24 de la Superliga.

Gago, inactivo por lesión desde octubre, era una de las variantes que manejaba el cuerpo técnico de Guillermo Barros Schelotto para reemplazar al desgarrado Wilmar Barrios, pero ayer por la mañana no estuvo junto al resto del plantel en la práctica.

Pintita había completado una hora de fútbol en espacios reducidos en la sesión del martes, pero ayer estuvo en el gimnasio, ya que no salió a la cancha.

Resta confirmar si la ausencia de Gago se debe a una dolencia en la rodilla derecha o si estaba dentro de la planificación de los cuerpos técnico y médico.

En la práctica, a puertas cerradas para la prensa pero con acceso para los socios autorizados, sí estuvo Carlos Tevez, quien se perfila para reaparecer en el equipo titular luego de tres partidos ausente en la Superliga.

Boca, líder de la Superliga, recibirá a Newell’s el domingo a las 20 en La Bombonera, bajo el arbitraje de Juan Pablo Pompei.

Santiago Vergini, defensor de Boca, se refirió ayer a la polémica jugada en la que el arbitro Ariel Penel no sancionó penal para su equipo en el último minuto del encuentro que perdió el domingo pasado ante Independiente por 1 a 0, y aseguró que “si nos quisieran beneficiar hubiesen cobrado”, por la mano de Gonzalo Verón.

“A todos los que dudaban de que beneficiaban a Boca quedó claro el domingo que no es así. Si nos quisieran beneficiar hubiesen cobrado el penal. Es una jugada que era muy fácil para cobrarlo, pero no fue así”, indicó Vergini en conferencia de prensa al finalizar el entrenamiento en Casa Amarilla.

Luego el defensor xeneize habló de las dos caídas consecutivas del líder de la Superliga, ante Defensa y Justicia e Independiente: “Tenemos que mejorar mucho, más allá de las ausencias. Este es un plantel que hace autocrítica y no le echa la culpa a nadie de las derrotas. Estoy muy orgulloso de este grupo, que se hace responsable de las derrotas”.