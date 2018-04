Corredor de la Fe: analizan cómo seguir con la otra etapa

Después que el intendente de Salta, Gustavo Sáenz, confirmara que no se adjudicará la segunda etapa del proyecto del Reordenamiento Integral del Área Centro a la empresa que está realizando la primera etapa -el denominado Corredor de la Fe- por las múltiples fallas que hubo en su ejecución, el municipio está analizando cómo seguir con el proyecto.

Voceros del Municipio comentaron al El Tribuno que desde el área de contrataciones están analizando y evaluando los procesos legales y administrativos para "ver cuál es la mejor opción para seguir". Explicaron que esta decisión "no se toma de la noche a la mañana" y que saber cuál va a ser la forma de instrumentar esto puede llevar su tiempo.

La segunda etapa, que por ahora no tiene empresa adjudicada, comprende la calle España entre 25 de Mayo y Pueyrredón (entre Mitre y Zuviría solo se realizará el soterrado de cables). Se intervendrá la calle Balcarce entre Caseros y Belgrano; Mitre, Zuviría, Deán Funes y Pueyrredón entre España y Av. Belgrano. Además, esta segunda etapa tiene una importante obra para el municipio, que es el Canal España, que se extiende sobre calle España desde Deán Funes hasta la avenida Bicentenario.

Qué dice Sáenz

"El domingo me fui solo al Corredor de la Fe porque creo que es bueno hacerlo. Hablé con los vecinos de ahí, después terminamos tomando un café en la esquina del Convento conversando y charlando, escuchándolos y viendo cuáles son los problemas. Creo que son muchos los problemas que hay que resolver, es una obra muy grande, emblemática que seguramente la van a disfrutar los salteños. Hay muchas cosas que no se hicieron bien, hay que reconocerlas", explicó Gustavo Sáenz ante la consulta de la prensa.

El intendente capitalino agregó que no se debe "tirarle toda la culpa a la empresa (Premoldeados del Norte)" ya que desde el Municipio no se controló como corresponde mientras se iban haciendo la obra. "A partir de ahora comienza la segunda etapa, que es muy importante para nosotros, que es donde está en Canal España que va a ser importantísimo. Todavía no está inaugurada la obra, de hecho lo que se ha inaugurado es el paso de los vehículos, pero todavía hay muchas cosas por hacer, faltan el soterrado de cables, los árboles y los cestos de basura. Vamos a ir terminándolo", afirmó Sáenz.

Cambio de empresa

El intendente de la ciudad de Salta ratificó que se va a cambiar la empresa contratista por los problemas que fueron surgiendo. En los tramos en donde se comenzó a trabajar en la semipeatonalización, en la calle Juramento, entre Caseros y España, ya se realizaron más de cuatro reparaciones. Hubo levantamiento de adoquines por mal compactación del suelo y filtraciones de agua. También hubo problemas en Caseros, entre 25 de Mayo y 20 de Febrero.

"Se va a hacer un trabajo con la gente que vive ahí. Se va a ir hablar con cada uno de ellos. Se les va a dar un tiempo de obras y se va a finalizar como corresponde, para que la gente sepa y tenga previsibilidad de cuánto va a durar. La idea es que termine la segunda etapa antes de las lluvias de fin de año", agregó Gustavo Sáenz.

Durante el acto por el aniversario 436 de la ciudad, Sáenz señaló que por el monto de estos trabajos, habrá que llamar a licitación nuevamente.

Nueva maquinaria para Obras Públicas

Ayer a la mañana el intendente capitalino, Gustavo Sáenz, entregó una terminadora asfáltica y una compactadora vibratoria doble tambor para la planta asfáltica, ambas de última generación, que permitirán mejorar las tareas de pavimentación con asfalto, que fueron financiadas con fondos del Municipio y tuvieron un costo de $12 millones. Además, desde el Municipio adelantaron que en los próximos días llegará un rodillo neumático. A esta maquinaria se le suma la planta hormigonera que se recibió en comodato del Gobierno nacional.

También se entregó un minibús para la Dirección General de Discapacidad, que fue financiado con fondos nacionales.

“Estás máquinas significan muchísimo porque vamos a redoblar los trabajos tanto en la parte asfáltica como en la parte hormigonera. Ahora compramos esta con recursos propios y vamos a duplicar el trabajo en los distintos barrios de la ciudad. En la parte hormigonera, hemos adquirido una máquina que tiene un costo altísimo, que la tenían en Lomas de Zamora del plan Argentina Trabaja y no lo utilizaban. Fue mucho trabajo, mucha gestión pero era necesario para el empleado municipal, pero por sobre todas las cosas era necesario para brindarles mejores servicios al vecino, que en definitiva ve en estas maquinarias hacia dónde van sus impuestos”, manifestó Gustavo Sáenz.