Investigan la muerte de un joven hallado colgado y desnudo en Güemes

Estaba en calidad de desaparecido desde el sábado. Familiares de la víctima no creen en la teoría de un “suicidio”.

Manuel Alejandro Medina, de 16 años, quien era intensamente buscado por sus padres desde el domingo a la madrugada, fue encontrado por una de sus hermanas colgado de un árbol con su cuerpo desnudo, muy cerca de su domicilio. Tras el hallazgo del cadáver por parte de su familia, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) trabaja sobre la causa en procura de determinar si efectivamente se trató de un suicidio, teoría que hasta las últimas horas de ayer perecía demasiado endeble. Familiares de la víctima no creen en dicha hipótesis dado que "Manuel no tenía motivos para hacer eso", dijeron.

La familia de Manuel Medina no tuvo noticias suyas desde el sábado 14. Al no regresar a su hogar hasta el domingo al mediodía, sus familiares comenzaron a buscarlo entre los lugares que suponían podría haber estado ese fin de semana. "No teníamos noticias de él, informamos a la Policía y comenzaron la búsqueda. Por nuestra cuenta también seguimos con la búsqueda, repartimos y pegamos su fotografía por todos lados para pedir ayuda a la comunidad. Recién en la mañana de hoy -por ayer miércoles- un amigo suyo nos contó algo que desconocíamos", explicó Ely Anaquín, su madre.

En la madrugada del domingo último hubo un importante disturbio en las proximidades del barrio Evita, lugar de residencia de la familia de Manuel. Dos grupos de jóvenes pertenecientes a los barrios 1º de Mayo y Evita, por un lado, y 17 de Agosto por el otro, quienes arrastraban algunas diferencias de vieja data, se enfrentaron en una gresca. En medio de la batahola se pudo observar que los jóvenes y no tan jóvenes tenían en su poder armas blancas y otros objetos contundentes.

Según le contaron a familiares de la víctima, alguien alertó sobre la pesada situación y llegó la Policía logrando dispersar a los dos bandos a través de balas de goma. "Sabíamos del disturbio porque hubo corridas y disparos, pero no sabíamos con certeza si él estuvo ahí. Un amigo nos confirmó que cuando lo vio por última vez escapaba derramando mucha sangre, no sabía si fue por una bala de goma o si recibió un puntazo durante la pelea con los del otro barrio", explicó la madre. Con ese nuevo dato extendieron las áreas de búsqueda hacia los cañaverales y lugares descampados e insistieron en centros de salud y hospital por una posible atención médica.

Alrededor de las 13, dos de sus hermanas decidieron ampliar la búsqueda hacia el sector opuesto. "Salimos del barrio, cruzamos la ruta provincial 10 y nos metimos en terrenos privados que no tienen utilidad, solo hay muchas malezas, allí lo encontré colgando de un árbol, no pude mirarlo mucho tiempo, salí corriendo para avisar a la Policía", expresó Soledad.

El cuerpo colgaba a unos centímetros del suelo y estaba desnudo con su ropa acomodada a un costado, "no creemos que se haya suicidado, él tenía amenazas de personas del barrio 17 de Agosto, ya habían dicho que lo iban a matar y dejarlo tirado en la cancha", informaron algunos de sus amigos. Manuel era el penúltimo de 10 hermanos, había dejado sus estudios recientemente y "no tenía motivos para quitarse la vida", sostuvieron sus amigos. El personal del CIF deberá realizar la autopsia correspondiente y determinar si se trata de un suicidio o de un crimen.

.