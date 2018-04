Nunca Más: como manual, discutible

El libro "Nunca Más" formará parte de la bibliografía obligatoria de escuelas secundarias y terciarios de la provincia, si es que el Senado provincial no rechaza ni modifica el proyecto de ley sancionado el martes, por unanimidad, en Diputados.

El único artículo de ese texto ordena "incorporar en el marco de la pedagogía de la memoria en conformidad a lo dispuesto en el art. 92, inc. c) de la Ley Nacional N´ 26.206 y en el art. 98, inc. c) de la Ley Provincial N´ 7546, como texto de lectura y reflexión, el libro "Nunca Más", informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), emitido con respecto a las desapariciones ocurridas en la Argentina durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), en los niveles de educación secundaria, técnica y superior, dependientes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia".

La Cámara Baja eliminó un segundo artículo en el que disponía, sin asignar presupuesto, que la provincia efectuara una edición gratuita para distribuir entre docentes y profesores.

Los senadores deberán dilucidar algunas cuestiones pendientes.

La primera: la reivindicación de los derechos humanos está clara en las leyes pero es dudoso que una Legislatura esté facultada para imponer determinado texto a los docentes.

En segundo lugar, quienes han leído el libro saben que contiene un relato interminable de atrocidades que un adolescente y un joven deben leer desde su propio interés y madurez intelectual. Pedagógicamente es una lectura notoriamente ardua y el maestro debe decidir si es educativa o no.

Nunca Más no es historia: es un documento que refleja testimonios sobre una parte de la historia. Incluso el texto no precisa si se ha de utilizar el libro original, prologado por Ernesto Sábato, o la edición kirchnerista.

Las leyes de educación diseñan una escuela que debe educar en la historia como disciplina y como expresión de la compleja realidad humana.