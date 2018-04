Hoy se celebra el Día Mundial de Los Simpsons

Marina Cavalletti

La televisión es un universo habitado por múltiples ficciones, muchas de ellas con clanes entrañables o disparatados como Los locos Adams, en los 60, o La familia Ingalls, en los 70. Sin lugar a dudas, la década del 80 vio nacer a una de las más famosas hasta el día de hoy. Su piel es de color amarillo y su líder ser llama Homero.

Claro, hablamos de Los Simpsons, porque hoy en todo el globo se celebra su día. Hace 31 años un 19 de abril se emitió el primer episodio de Los Simpsons y desde aquel momento, sus integrantes, y vecinos son parte de la cultura popular, con fanáticos y detractores. Entre sus seguidores, por ejemplo, suelen afirmar que esta serie predice el futuro. En las filas de quienes los detestan, se encuentra el mismísimo Diego Maradona, que afirmó odiarlos. Lo cierto es que por su trigésimo aniversario, se inauguró en 2017 el Día Mundial de Los Simpsons, con la intención de celebrarlo el 19 de abril de cada año, como reconocimiento a la serie, que ha batido récords, con una combinación de humor, ironía y crítica social.

La fecha surgió por iniciativa de la agencia de comunicación española PR Garage que activó la propuesta en el famoso website de petitorios Change.org. Atresmedia se sumó a la celebración con una programación especial en Neox y el uso del hashtag #TheSimpsonsDay, y también FOX España, que emitió una maratón de la serie.

Springfield, tierra de famosos

Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie habitan una ciudad bautizada con un nombre usual para los norteamericanos. Se dice que en cada estado de aquel país existe una locación con ese nombre. Aunque los fanáticos han intentado descifrar si hay una Springfield en la vida real que haya inspirado a la ficción, no la han hallado.

De todos modos, lo cotidiano se mezcla con la fantasía en esta serie que cuenta con millones de adeptos en todo el planeta. Tanto es así que, a lo largo de los años, un sinnúmero de celebridades ha interactuado con la familia amarilla.

Matt Groening, creador de la serie, es un verdadero apasionado del fútbol. Tal vez por eso ha dibujado a deportistas de la talla de Lionel Messi y Neymar, como parte del Barcelona, o al astro brasileño Pelé. Por otra parte, entre las celebrities de la música y el espectáculo que han pasado por la serie se encuentran The Beatles, Danny De Vito, Aerosmith, Red Hot Chili Peppers, The Rolling Stones, Britney Spears, Lady Gaga, U2, Metallica y Jimi Hendrix, entre muchos otros.

También se han visto ficciones dentro de la ficción. Entre las más destacadas se encuentran las de Crepúsculo, Harry Potter y La Guerra de las Galaxias, además del recordado extraterrestre Alf. Igualmente, desde las filas de la política se vio -entre otros- a Donald Trump, Fidel Castro, Richard Nixon, Bill Clinton, Ronald Reagan, Tony Blair, George Bush y Michelle Obama.