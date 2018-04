Diego durísimo con Claudia Villafañe: “Es una ladrona”, escribió en su Instagram

Sorpresivamente, y para darle más fuego a este cruce, Maradona escribió un duro mensaje en su red social en contra su ex mujer y contra su hija Dalma.

“Quiero aclarar que el casamiento de mi hija Dalma lo pagué yo, de punta a punta. Burlando quiere tapar todos los agujeros con cemento, pero ya se le va a venir todo abajo y le va a caer encima. En su momento, cuando denuncié la corrupción de la FIFA, todos decían que yo estaba loco. Pero el tiempo me dio la razón a mí, como me la va a dar con la LADRONA de Villafañe. Tiene causas en Argentina y Estados Unidos, por quedarse con lo mío. Con mi abogado Matías Morla decimos la VERDAD, y la justicia lo va a determinar así”, escribió Diego Maradona.

Minutos después, el propio Fernando Burlando, abogado de Villafañe, salió a responderle en el programa Involucrados: “No entiendo por qué dice esto; yo vi el esfuerzo de esa nueva familia para pagar el casamiento, me consta que no es así. Claudia sostuvo esta familia. Claudia no puede hacer nada, según él”.