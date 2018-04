Holan, sobre el arbitraje: "Si digo lo que pienso, soy un llorón"

Ariel Holan, DT de Independiente, aseguró estar molesto y fastidioso por los errores arbitrales que perjudicaron a Independiente en el partido en el que perdió como local ante Corinthians por 1 a 0 y señaló que si dice lo que piensa es “un llorón”.

“Si digo lo que pienso, soy un llorón. Me molesta, me fastidia, pero tampoco me puedo hacer el distraído. No puedo ser políticamente correcto”, aseguró Holan.

En una conferencia de prensa que brindó luego del encuentro en el cual el árbitro uruguayo Daniel Fedorczuk le anuló mal un gol y no le cobró un penal a favor a Independiente, Holan indicó: “Al línea le dije que somos visitantes, da mucha impotencia”.



Al hablar acerca del presunto penal que no le sancionaron a Boca el pasado domingo en el partido en el que Independiente se impuso por 1 a 0 por la Superliga Holan manifestó: “Se vio que no fue penal”.

Después de que Fedorczuk y su terna perjudicaron a Independiente vs Corinthians con un penal no sancionado y un gol mal anulado por un offside mal cobrado, Nicolás Domingo manifestó en conferencia de prensa esto sobre el arbitraje uruguayo: pic.twitter.com/oVvtADTBBA — Nico (@NicoPalombo96) 19 de abril de 2018



“Extrañamente al juez lo mandaron a dirigir al Nacional B. Más que un premio fue un castigo. No se quién habrá tomado la decisión, pero no le hace bien al fútbol”, aseveró el técnico en relación a que el árbitro Ariel Penel dirigirá este fin de semana en el torneo de ascenso.

Por su parte, el presidente de Independiente, Hugo Moyano, también se quejó este jueves por los fallos arbitrales en contra de su club en el partido frente a Corinthians, por la Copa Libertadores.

“Tengo una sensación amarga y de bronca. No fue un error, acá hay intenciones de favorecer a alguien. A algún equipo y no justamente a nosotros”, dijo.

En declaraciones formuladas a “Rojos de Pasión”, Moyano indicó que la institución va a “elevar una nota a Conmebol porque no nos cobran un penal y nos anulan un gol en el que el jugador estaba habilitado”.