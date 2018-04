Gonzáles De Pauli: “Las armas que tenemos son fuertes”

Entre los jugadores del actual plantel de San Antonio que llegó a la final por el ascenso del Federal C y que definirá la contienda con Marapa de Tucumán se encuentra el goleador Pablo González, quien alcanzó un logro similar cuando integró el equipo de Pellegrini que consiguió la consagración en abril de 2014, para jugar el ex Federal B.

El delantero, quien se probó en las inferiores de Boca Juniors y jugó en la primera local de Gimnasia y Tiro, habló con El Tribuno sobre su presente en la villa.

“Esto es algo único me parece, pero igual que aquella vez en Pellegrini. Uno va escribiendo una historia en cada institución. Es algo muy lindo para la carrera de un jugador, sobre todo para la ilusión y para el sentimiento del hincha”, dijo.

Al contar otros logros que cosecho en su carrera, González De Pauli recordó: “Me tocó ser uno de los campeones nacionales con un equipo de la Liga Salteña. Me tocó presenciar, desde la primera local el ascenso de Gimnasia y Tiro. Bueno. Después Pellegrini y Dios quiera que esta vez se dé con San Antonio”.

También se refirió al hecho de no jugar en otra categoría. “Uno trabaja duro para mejorar y superarse, pero ese tipo de cosas del porqué uno no está más arriba o en un club más grande ya muchas veces no depende del jugador. No sé si depende de dirigentes, de los representantes, de los encargados que arman planteles. No lo sabría decir”, dijo.

Llegó el turno del partido con Marapa y entre otros puntos el jugador resaltó el estado de ánimo del grupo. “Vamos a llegar a este primer partido con el mismo sentimiento y responsabilidad de una final. Seguramente van a ser dos partidos durísimos. En la vida y en la carrera de un jugador muy pocas veces se llegan a jugar finales. Hay jugadores que por ahí pasan todas sus carreras sin jugar una final y sin ascender, alguna vez. Hay que disfrutarla con la importancia que tiene de jugar una definición así”, puntualizó González De Pauli.

Se le hizo notar que llegar a esta instancia permite que la carrera de un jugador se siga fortaleciendo. “Sí, por supuesto. Uno trabaja con la ilusión de seguir creciendo y con el objetivo de poder dar un salto de calidad, tanto en lo deportivo como en lo económico. Y también trabaja por el apoyo que viene desde la familia, porque si bien es uno el que está adentro de la cancha, en el club, pero es la familia que apoya, que empuja y que banca cuando las cosas no van bien. Uno también disfruta porque ve la alegría de la gente, ve la alegría de la familia y eso es impagable”, señaló.

Por último, resumió esta presentación de visitante: “Seguramente va a ser durísimo, como todo equipo tucumano. Confiamos mucho en la materia prima que tenemos. Tenemos jugadores de muchísima calidad y jerarquía. Sabemos que las armas que tenemos son muy fuertes y creo que si hacemos un partido inteligente y estamos concentrados vamos a andar muy bien”.