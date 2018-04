Sampaoli: "Sé que el Mundial nos va a juntar y tenemos que caminar juntos"

El entrenador de la Selección argentina Jorge Sampaoli se mostró este jueves confiado en que el Mundial de Rusia va a "juntar" al equipo nacional con la gente a la vez que remarcó que el camino en la Copa del Mundo hay que hacerlo "juntos".

"Estamos todos el tiempo acusándonos los unos a los otros, pero yo sé que el Mundial nos va a juntar y tenemos que caminar juntos. Argentina es el país que más entradas compró para el Mundial y para nosotros esta competencia es muy importante y nos va a encontrar juntos. Estoy convencido que más allá de las polémicas previas, vamos a estar todos juntos", aseveró.

En un evento en el cual se presentaron los nuevos productos de Noblex, marca que auspicia al conjunto argentino, Sampaoli opinó acerca de las críticas previas al Mundial: "No solamente en Argentina pasa, en el mundo los niveles de exigencia hacen que el que pierda es un perdedor y una persona despreciada. Vivimos en ese mundo y hay que tratar de abstraerse para que a los jugadores no les afecte".

El técnico de la Selección argentina volvió a hablar luego de la derrota sufrida por su equipo ante España en un amistoso y en relación a ese partido dijo: "La última gira estaba estipulada para ver a los jugadores. No maximizamos el partido ante Italia, lo valoramos y pensamos que ante España Argentina tenía que seguir probando".

"Veo a Argentina con las mismas posibilidades que antes.

Argentina tiene muchos jugadores con hambre de revancha por lo que le pasó, vamos a jugar un torneo que no hay margen de error y vamos a tener que estar preparados para tener un desarrollo que nos permita ser ampliamente competitivos", aseveró.

"Yo ambicionaba mucho estar en la Selección"

Sampaoli señaló luego que estar en el predio de la AFA planificando los pasos a seguir previo al Mundial "es estar en un lugar soñado", a la vez que remarcó: "Yo ambicionaba estar en la Selección".

"Uno no elije cuando agarrar a la Selección. Si me quedaba un partido para la clasificación y había que ganarlo yo hubiera venido porque estas cosas no se elijen, se dan así y se dio en este contexto, se podría haber dado en la etapa anterior y no se logró, pero no dudé en ningún momento porque estaba seguro y muy contento por dirigir a Argentina en un Mundial".

Más tarde comentó: "Yo como argentino soy fanático de mi Selección hoy y, más allá de disfrutarlo, tengo una responsabilidad mayor porque mis hijos y mi familia están muy involucrados porque yo estoy en este lugar y acompaño a los jugadores. Representa algo muy especial porque es mi bandera y es muy distinto".