La idea de Riggio es mantener este domingo en San Francisco la fórmula y la propuesta del partido de ida, en un reducto donde Sportivo Belgrano no pierde hace un año.

Gimnasia y Tiro no piensa achicarse en el “imbatible” Boero

“Al final del camino, siempre estarás más decepcionado por las cosas que no intentaste que por aquellas que hiciste”, reza una cita motivadora de Mark Twain. Y esto es precisamente lo que pretende implementar el DT Víctor Riggio en Gimnasia y Tiro de cara a la trascendental revancha con Sportivo Belgrano en San Francisco, que se jugará el domingo, desde las 19.15, por los octavos de final del torneo Federal A

En la Vicente López se viene trabajando, en la semana previa al esperado pleito, con la idea de que meterse atrás, replegarse y aguantar los embates del local muy cerca del arco propio puede implicar un suicidio futbolístico. Y que la intención que debe imponerse es la de salir a jugar de igual a igual -sin dejar de tomar los lógicos y razonables recaudos-, sin modificar la fórmula y la propuesta del primer tiempo disputado en el partido de ida en el Gigante del Norte, más allá de los cambios obligados que implementará el Tano, más allá del contexto y del mismo escenario del partido, que cuenta con antecendentes dignos de considerar.

La idea del estratega millonario es no achicarse en un escenario en el que Sportivo desde hace un año es imbatible, el “Oscar C. Boero” de San Francisco, donde no pierde desde el 30 de abril del año pasado, y en el que disputó 14 encuentros en el campeonato, ganando 9 partidos y empatando en 5 ocasiones (incluyendo la igualdad con Gimnasia en el octogonal), recibiendo además solo dos goles (frente a Atlético Paraná) en lo que va de 2018.

En Gimnasia son conscientes que proponiendo intensidad y poniendo en aprietos a un equipo que demostró algunas limitaciones en Salta, pero que de local saldrá con otra ambición, habrá chances de avanzar. Es por ello que el Tano propondrá intérpretes que pueden marcar, pero también convertirse en eslabones de un circuito de juego para reemplazar al expulsado Jonathan Medina y al lesionado Pablo Agüero: Nicolás Issa y Raúl Poclaba. El jujeño será el volante tapón que se acomodará por adelante de la línea de la defensa y el salteño respaldará en la recuperación y también en la generación a Pablo Motta, ocupando el puesto que venía siendo de Fabio Giménez, quien ahora se reubicará en su tradicional posición en el lateral izquierdo de la defensa.

En definitiva, solo habrá dos variantes obligadas para el reto de pasado mañana, ratificadas en el ensayo futbolístico a puertas cerradas dispuesto por Riggio ayer en el Gigante del Norte. Hoy el plantel partirá a las 21 por vía terrestre rumbo a la ciudad de San Francisco.



Con un ojo puesto en el árbitro

Si bien nadie lo dice abiertamente, en Gimnasia y Tiro hay cierto recelo y preocupación por el arbitraje del domingo en la revancha en San Francisco. Es que en el albo no quieren padecer otra vez los desaciertos de un juez que termine inclinando la cancha en contra, como ocurrió con el correntino Nelson Sosa en el juego de ida, quien perdonó más al “verde” que al millonario en todas las divididas, también omitiendo expulsar a Rodrigo Chávez.

El santafesino Carlos Córdoba, quien fue el escogido para impartir justicia este domingo, casualmente dirigió en los dos últimos partidos que jugó el “verde” en San Francisco.

“Esperemos que no pase nada raro, como una expulsión que nos condicione. Confiamos. En el Federal A hay muy buenos árbitros, uno siempre quiere que dirija el mejor, que tenga personalidad, que sepa manejar los partidos. Rescato a Alejandro Arco, que ante Desamparados en San Juan dirigió muy bien ante 8 mil personas. Eso necesitamos”, dijo al respecto el vicepresidente segundo del albo, Juan Carlos Ibire.