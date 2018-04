“Ser Nº 1 no se compara con haber ganado la Davis o a Federer”  

Luego de inaugurar seis canchas de tenis en el conutry Haras del Sur (provincia de Buenos Aires), Juan Martín Del Potro abordó varios temas relacionados a su carrera y al tenis, pero también habló de las elecciones de la ATT y, como buen futbolero, también pronosticó que Boca será campeón de la Superliga.

El tandilense, número 6 del ranking mundial de la ATP y mejor sudamericano, opinó que “el Nº 1 del ranking no se compara con haber ganado la Davis o a Federer en una final”. Delpo comenzó hablando de sus buenos triunfos del año: “Generaron muchas expectativas sobre mí en la gente. Quizá este sea el mejor momento de mi carrera. No me sentí nunca antes tan a gusto dentro de una cancha”.

“Sé lo que genero. Trato de hacer lo mejor posible. El número uno en el ranking no hace la felicidad. No se compara con haber ganado la Davis o ganarle una final a Roger (como la de Indian Wells)”, expresó el tenista de 29 años.

Sobre el ranking, Del Potro admitió que “lógicamente me importa un poco más que cuando estaba 1000 y pico, pero no me pone ansioso ni me genera una adrenalina extra. Me importa más haberle ganado una final a Federer como se la gané en Indian Wells que un puesto en el ranking”.

Sobre Sebastián Prieto, su entrenador, Del Potro sostuvo que “estoy acompañado en los torneos y entrenamientos. tengo un equipo de trabajo muy bueno. La mirada de un coach es importante, ahora solo pienso en el tenis. Y además es una pregunta menos en las conferencias de prensa”.

Sobre la gira que iniciará sobre canchas de polvo de ladrillo en mayo, Delpo manifestó que “es la parte más delicada del calendario para mi físico, me estoy preparando bien y la exigencia será estar al 100 x 100. Con el buen inicio que tuve en la temporada las expectativas crecieron, pero sé que mi fuerte estará en la gira de césped y cemento”.

Del Potro volvió a jugar la Davis tras cuatro años con Daniel Orsanic como capitán, gracias a que lo convencieron los dirigentes Diego Gutérrez y Daniel Fidalgo, quienes están en la lista de José Luis Clerc. El campeón de la Ensaladera de Plata con Argentina en 2016 dijo: “Mi historia es sabida, fui parte de un grupo espectacular con un gran capitán como Orsanic que nos alineó para conseguir un objetivo. Eso quedará en la historia para siempre”.

Sin embargo, sobre las elecciones en la AAT, que serán el próximo 3 de mayo, Del Potro explicó que no apoya a una lista en particular. “No estoy involucrado, deseo que el que gane haga de corazón todo lo mejor. Y creo que sería bueno que haya diálogo”, afirmó.

Del Potro ya ganó este año los torneos de Acapulco y el Masters 1000 de Indian Wells, ambos sobre superficie dura. El mejor ranking de su carrera fue la cuarta posición en 2010.

La “Torre de Tandil” es dueño de 22 títulos de la ATP, entre ellos un Grand Slam, el US Open 2009, además de la ensaladera de plata en 2016 y dos medallas olímpicas: bronce en los Juegos de Londres 2012 y plata en Río de Janeiro 2016.

Para finalizar, Delpo sacó su costado futbolero y no dudó en afirmar que Boca va a salir campeón de la Superliga. “Crecí viendo campeón a Boca y siempre pienso que va a ganar. Creo que en el campeonato logró una diferencia importante (cuatro puntos sobre Godoy Cruz) y en la Copa (Libertadores) estamos acomodados”, opinó.