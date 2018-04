Los infernales siguen en caída en la Liga Nacional

Salta Basket no pudo con Comunicaciones de Mercedes al perder este jueves 94 a 78 y sigue en el último lugar de la tabla.

Condicionado por un mal primer tiempo Salta Basket acumuló una nueva derrota este jueves al caer 94 a 78 frente a Comunicaciones de Mercedes en Corrientes en una nueva presentación por la Liga Nacional de Básquet. A los infernales se le van achicando las posibilidades de escaparle al play out cuando solo le quedan cuatro partidos para completar la fase regular.

Lucas Arn terminó siendo el goleador de los locales y del partido con 26 puntos, mientras que en Salta Basket el máximo anotador fue Ricky Harris con 21. En el equipo de Ricardo de Cecco reapareció Diego Gerbaudo, ausente desde el pasado 13 de marzo.

Las chances de escaparle al repechaje por el descenso se le van esfumando a los salteños; matemáticamente todavía tiene chances, pero si no encuentra las respuestas necesarias en el juego será una misión imposible escaparle a los dos últimos lugares de las posiciones.

Los infernales jugaron casi de igual a igual en el primer cuarto, pero en el segundo parcial se vino abajo la producción con apenas diez puntos. Comunicaciones llegó sacar veinte puntos de ventaja en su cancha y manejo con tranquilidad las acciones del juego.

Con otra intensidad y empujado por su amor propio salió a jugar el segundo tiempo Salta Basket. Había que achicar la diferencia para volver a meterse en partido y en ese lapso hubo respuestas anímicas para soñar con la remontada. Pero el local siguió sin equivocarse y mantuvo la distancia en el tablero electrónico.

La diferencia se achicó drásticamente en el último parcial, donde la visita llegó a ponerse a diez puntos de distancia empujado por la presencia del base Gerbaudo. Ese esfuerzo no alcanzó y dejó pasar una chances más.

Los infernales volverán al rectángulo de juego el sábado pero en Concordia frente a Estudiantes desde las 21.30. Será el último juego de visitante de Salta Basket ya que los tres que le restarán se jugarán en el Delmi.

La síntesis

COMUNICACIONES 94 SALTA BASKET 78

L. Arn 26 P. Espinoza 15

J. Rodríguez 17 D. Figueredo 12

F. Sahdi 2 R. Harris 14

J. Torres 14 L. McCullough 0

C. Whiters 16 (fi) L. Williams 21 (fi)

I. Farías 0 N. Álvarez 0

V. Costa 0 D. Gerbaudo 10

J. Defelippo 7 L. Goldenberg 5

N. del Blue 0 A. Solís 0

O. Funes 5 E. Stucky 1

L. Tambucci 0 I. Vicentín 0

J. Figueroa 7 A. Zilli 0

DT: A. Rearte DT: R. de Cecco

Parciales: 24-18 (24-18), 22-10 (46-28), 28-27 (74-55) y 20-23 (94-78).

Estadio: Comunicaciones (Mercedes)

Árbitros: Fernando Sampietro, Sergio Tarifeño y Fabio Alaniz

Las posiciones

Equipo PJ PG PP %

S. Lorenzo 32 25 7 78,1

S. Martín 33 25 8 75,8

Atenas 34 24 10 70,6

Instituto 35 24 11 68,6

Quimsa 33 20 13 60,6

La Unión 32 18 14 56,2

Gimnasia 34 18 16 52,9

Obras 34 17 17 50,0

W. Bahía 34 17 17 50,0

Regatas 33 16 17 48,5

Argentino 34 16 18 47,1

H. Americano 32 15 17 46,9

Olímpico 34 15 19 44,1

Estudiantes 32 13 19 40,6

Comunicac. 33 13 20 39,3

Quilmes 34 13 21 38,2

Boca Jrs. 33 12 21 36,4

Peñarol 34 12 22 35,3

Ferro 32 10 22 31,2

Salta Basket 34 10 24 29,4