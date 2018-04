Tarifazos: Se “coló” en la agenda” y el Gobierno negocia la moderación de las subas

Por presión de sus aliados, el Gobierno Nacional recibirá en Casa Rosada a los jefes parlamentarios del radicalismo y la Coalición Cívica para negociar la amortiguación de las subas en las tarifas de los servicios públicos.

La convocatoria se produce un día después de la fallida sesión especial en Diputados para tratar proyectos en esta línea, y de que el Ejecutivo se mostrara inflexible en la discusión de la aplicación de los aumentos, en su estrategia de reducción del déficit fiscal, por el otorgamientos de subsidios.

La reunión será a las 11 en Casa de Gobierno y será encabezada por el jefe de Gabinete Marcos Peña, acompañado por sus segundos, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. Del lodo del Congreso asistirán los macristas Emilio Monzó y Nicolás Massot, el presidente de la UCR Alfredo Cornejo, el jefe del bloque radical en Diputados Mario Negri y la mano derecha de Elisa Carrió, Juan Manuel López, ya que la chaqueña no estará presente por estar de viaje.

La UCR planteará una modificación el actual sistema tarifario, mientras que los representantes de la Coalición Cívica, en sintonía con su líder, quieren que se implemente la posibilidad de que los servicios públicos puedan abonarse en cuotas.

Los radicales quieren atenuar el impacto del aumento en las tarifas de gas en los meses de invierno, con el objetivo de que se cobre en los períodos de menor consumo. Negri anticipó que desde el espacio se “elaboran propuestas sensatas que no dinamitarán al Estado” y dijo que dentro de Cambiemos hay “un sano debate de ideas que lo fortalece”. Esto va en línea con el condicionamiento del Gobierno: no avanzará ninguna propuesta que atente contra la reducción del déficit fiscal.

En un comunicado firmado por el presidente de la UCR Alfredo Cornejo, desde el espacio indicaron que “podría aplicarse un mecanismo que prorratee el consumo de gas. Los últimos ajustes ya están afectando tanto al aparato productivo como a la capacidad de consumo de otros bienes esenciales por parte de los consumidores finales, sobre todo en la temporada invernal”, indicaron.

El ministro del Interior Rogelio Frigerio dijo que están “abiertos a escuchar alternativas” sobre el plan de aumento tarifario “siempre y cuando se respete este camino gradual hacia el equilibrio de las cuentas públicas. Nosotros estamos abiertos a escuchar cualquier sugerencia, opciones y alternativas diferentes siempre y cuando se respete este camino gradual hacia el equilibrio de las cuentas públicas. Lo que se gasta en un lado se tiene que dejar de gastar en otro para poder cumplir con el objetivo de ir gradualmente hacia el equilibrio fiscal”, aclaró.

En la previa, el presidente Mauricio Macri dijo que “sin energía, nada de esto funciona” -en relación a la industria- por lo que “hay que cuidarla y valorarla”. En este contexto, afirmó: “No soy mago, me encantaría porque la verdad es que tengo admiración por los magos, pero no me sale eso. Y tampoco soy estafador”.

El aumento de las tarifas de servicios públicos se convirtió en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, de acuerdo con recientes encuestas. En especial dentro de la clase media, es decir, un sector de la sociedad que históricamente votó por el radicalismo o por agrupaciones afines.