Los compañeros de Dalma Maradona en el programa "Un chino", el ciclo del que participa por Blue, FM 100.7, dieron a conocer los detalles de la boda de la hija del mejor jugador de fútbol de la historia con Andrés Caldarelli.

Tras cinco años de noviazgo, Dalma se casó a puertas cerradas con este excompañero de la secundaria y mantuvo todos los detalles de la boda en un hermetismo total hasta ayer por la mañana, los compañeros de radio de Dalma contaron todo en el ciclo. "Dalma quería venir", anunció, de entrada, Martín Reich, conductor del envío. Y acto seguido, tras adelantar que la hija de Diego Maradona saldría al aire en algún momento del programa, propuso ir repasando la intimidad del festejo, que no contó con la presencia del mejor diez de la historia, el gran ausente de la noche.

"La escuché múltiples veces decir a Dalma que no tomaba alcohol. Pero anoche cuando la vi tomando con nosotros... parece que la noche del casamiento es especial", bromeó Alejo Pérez Zarlenga, otro de los coequipers de Dalma.

Rápidamente, su compañero Santiago Maratea sumó: "Hubo situaciones en las que dije "­Bien Dalma que no nos dejó entrar con los celulares!'. Dije: "Si grabo esto, se va al carajo todo...'".

"Fue una gran noche", definió Reich, quien reveló que en la recepción los invitados eran recibidos por Claudia Villafañe y los padres de Andrulo, tal como llaman al flamante marido de Dalma sus amigos. En cuanto al menú, los integrantes de "Un chino" coincidieron en que era "muy rica toda la comida". Elogiaron, además, una de las opciones de la entrada: sándwich de molleja. También contaron que hubo pollo al curry, burrata e islas de asado, sushi y fiambres. Y también se había instalado un foodtrucks de hamburguesas y panchos.

La comida elegida para el final de la fiesta fue muy original: hamburguesas y papas fritas de la casa de comidas rápidas más conocida del mundo.

Un detalle a saber: las mesas no eran todas iguales. "Había mesas largas para cuando eran muchos, otras chiquitas para cuando eran 4. Ellos tenían una mesa para ellos dos", contó Maratea. También el joven influencer, que comparte programa con Dalma en FM Blue, destacó que para cada invitado había preparado especialmente un "kit antiresaca". Lo más llamativo quizá fue lo que los invitados se encontraron pegado en las paredes de los baños.

"A los solteros del equipo de radio, Dalma nos pidió una foto. No sabía para qué era, pero cuando entrabas al baño había pegadas fotos de las chicas solteras. Y lo mismo hicieron en el baño de mujeres con las fotos de los hombres. Uno podía fichar ahí", reveló Pérez Zarlenga. Por último, tras elogiar el show de "Damas Gratis" y la participación de Luciano Pereyra (cantó el Ave María para los esposos), contaron que Dalma: "Entró al salón con "Welcome to the jungle', de los Guns n' Roses y al altar con "Somewhere over the rainbow'", clásico.

¿Por qué no estuvo Diego?

Diego Maradona estuvo ausente en la fiesta de casamiento de su hija mayor, Dalma . Culpa de un partido clave del Fujairah FC -equipo de Emiratos Árabes Unidos dirigido por el astro- fue uno de los motivos que llevaron al padre de la novia a desistir de viajar a Argentina. Maradona estuvo concentrado junto al resto del plantel en Dubai, de cara al encuentro con Al Arabi que definía si su club ascendía o no. Finalmente, Diego se quedó en Dubai, su equipo ganó 2 a 0 y el DT publicó un extenso comunicado en Instagram sobre el partido, con una sola frase alusiva a la boda: “Estoy muy contento, a pesar del sacrificio”.

Diego: abuelo segunda vez

La familia Maradona tuvo un fin de semana intenso. Además del casamiento de Dalma, nació Diego Matías Maradona, el hijo de Diego Maradona Jr. y Nunzia Pennino.

Según informó en Twitter la periodista de “El diario de Mariana”, Noe Antonelli, el bebé pesó 3,480kg y tanto él como su madre se encuentran en perfecto estado. El niño nació a las 12.27 del domingo, hora italiana. Recordemos que el 10 también es abuelo de Benjamín Agüero, el hijo de Gianinna Maradona y Sergio “Kun” Agüero, que ya tiene 9 años. Por su parte, Cristiana Sinagra, madre de Diego Maradona Jr., compartió en Facebook la excelente noticia. “Benvenuto, Diego Matías”, escribió la flamante abuela.