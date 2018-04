Guillermo disparó contra Tevez y sus excompañeros

Tranquilo, pero picante. Así salió Guillermo Barros Schelotto a enfrentar a la prensa luego de la victoria de Boca sobre Talleres. Y, además de hablar de la efusividad del festejo del gol de Pablo Pérez, le respondió a Carlos Tevez, que públicamente le había pedido en la semana que quería “jugar de enganche”, negó que le haya abierto las puertas a los barrabravas el sábado y se acordó de sus excompañeros que también habían criticado al equipo.

“El festejo mío en el gol del triunfo de Pablo Pérez sobre la hora fue tan efusivo porque con eso dimos un gran paso hacia el título, y porque en ese momento fue cuando encontramos la eficacia que no tuvimos pero merecíamos tener. Me desahogué porque siempre estuvimos bien parados y Talleres no contó con situaciones de gol”, explicó el Mellizo.

“Y en cuanto a lo que dijo Tevez, él tiene claro que el técnico soy yo y tiene muy claro eso, porque soy el que decide”, aclaró sobre el Apache, quien en la semana había hecho una manifestación pública sobre sus deseos de “jugar de enganche”.

“Tevez lleva 12 días de recuperación y el desgarro lleva 28, así que veremos cuándo está a disposición”, completó sus referencias sobre el ex Juventus.

Respecto de la “visita” de la barra brava al plantel durante la semana, Barros Schelotto respondió: “Preguntale a los de seguridad del club, porque yo no los dejé entrar”.

Después de la derrota con River en la definición de la Supercopa Argentina, también Barros Schelotto respondió con munición gruesa. “Respecto de los ex Boca que me critican, no me llama la atención que cuestionen dando soluciones que ellos no tuvieron cuando dirigieron”, les devolvió “gentilezas” a algunos exjugadores xeneizes como José Basualdo y Mauricio Serna que pusieron en tela de juicio sus decisiones por TV.