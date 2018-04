Riggio: "Después de mucho tiempo me fui conforme en todos los sentidos"

Víctor Riggio se fue conforme después de mucho tiempo en todos los sentidos, porque el equipo mostró una mejoría en todas sus líneas.

“Me gustó cómo jugamos, merecíamos ganar por una mayor diferencia. Jugamos por afuera, llegamos por los costados, mejoramos mucho. Un 2-0 hubiese sido lo más justo. Maxi (López) metió la pelota y Juan (Arraya) el gol. Buscamos desde el banco ganar el partido. Los cambios ayudaron, pero el equipo en general jugó bien. Espero que esto sea un punto de partida en lo anímico, porque el equipo venía golpeado”.

También se refirió a Cazula, la figura, y Arraya, el goleador, los protagonistas de la gresca que el grupo ya se propuso dejar atrás. “Cazula venía haciendo muy buenos partidos antes de la lesión. La defensa estuvo bien, defendió cuando hubo que defender, los laterales pasaron al ataque. Después de mucho tiempo me voy conforme. Es bueno que Arraya entre y convierta. No quiero hablar de uno en particular, hoy fue completo el equipo”.

La noche de los desahogos

Arraya gritó con alma y vida, abrazó a una fotógrafa en su festejo loco, le hizo un guiño respetuoso al hincha que lo había insultado aún desde antes de haber ingresado y recibió el saludo unánime de todos sus compañeros en la celebración. Positivo gesto para un grupo con la intención de dejar atrás los problemas.

----

Los resultados del Federal A

Pentagonal final

Gimnasia (Mendoza) 4 - Juventud Unida (San Luis) 2

Cucci (2), Ramírez y Alvarenga - Aguirre y Ojeda

Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) 2 - Estudiantes (Río Cuarto) 0

Leguizamón -p- y Castro

----

Play Offs - Ida

16avos de final

San Jorge (Tucumán) 1 - Alvarado (Mar del Plata) 1

Jorge Zambrana - Tomás Mantia

Ferro (General Pico) 0 - Sarmiento (Resistencia) 2

Luis Silba y Horacio Orzán

Deportivo Madryn 1 - Deportivo Roca 0

Braian Uribe

Villa Mitre (Bahía Blanca) 0 - Chaco For Ever 0

Huracán (Las Heras) 1 - Crucero del Norte (Misiones) 0

Maximiliano Herrera

Atlético Paraná 1 - Sportivo Belgrano (San Francisco) 1

Albornoz - Catube