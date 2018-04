El misterioso secreto de Meghan Markle: el abrupto final con su primer esposo

La campanilla de la puerta sonó. Él observó por la cámara de seguridad que era un empleado de la oficina postal. En sus manos llevaba un pequeño paquete. Pensó en una encomienda de algo que había encargado hacía pocas horas. Lo recibió y firmó el formulario que certificaba que ya había sido entregado. Al abrirlo, se sorprendió: en su interior estaba el anillo de compromiso que dos años antes le había regalado a su amada novia y con el cual habían jurado amor eterno.

Fue quizás uno de los secretos mejor guardados por la actriz Meghan Markle, la mujer que pronto se convertirá en esposa del príncipe Harry.

Pocos, muy pocos, conocían en profundidad el motivo que la llevó a poner fin a sus dos años de matrimonio con su primer esposo, el productor de Hollywood Trevor Engelson.

Sólo una persona podía investigar en profundidad las causas y lo consiguió. Esa persona es nada menos que quien mejor conoce los recovecos de la familia real británica. Más específicamente, los secretos de Lady Di, quien hubiera sido la suegra de Markle.

Andrew Morton, el biógrafo de Diana Spencer, indagó en los años de vida de Markle para que el pueblo británico supiera a quién tendría como huésped en el Palacio de Buckingham. El libro, de reciente aparición y cuyo imprescindible capítulo publicó el diario The Times en su edición del domingo, se titula: Meghan, a Hollywood Princess.

En sus líneas, Morton desnuda las verdaderas causas de su abrupto y misterioso divorcio de quien fuera su primer marido en 2013, tras dos años de matrimonio.

Ella, radicada en Toronto y él en Los Ángeles, no pudieron mantener vivo el amor a la distancia. Las ocupaciones y obligaciones de uno y otro los obligaban a intentar hacer sobrevivir a su pareja a pesar del poco contacto que tenían. Y, como era de esperar, ese vínculo frágil no perduró.

Pero para los pocos allegados que conocen en detalle cómo fue el final, la futura duquesa fue la que actuó de manera “cruel”, según relata el biógrafo que más incomoda a la familia real inglesa. Al parecer, Meghan fue contundente al concluir con el amor. En lugar de viajar a Los Ángeles y aclarar como personas adultas que su relación no podía continuar, la actriz y protagonista de la exitosa serie Suits decidió enviarle por correo la alianza que había sellado su amor dos años antes.

Engelson quedó devastado por la decisión de Markle. No entendía qué había ocurrido, ya que pensaba que a pesar de la distancia, las cosas marchaban y que finalmente se reencontrarían. Fue él quien la elevó a la categoría de gran actriz de series y quien la promocionó para que fuera estrella en Suits.

Pero no fue la única humillación que Morton describe. Cuando todavía luchaban -o eso parecía- para mantener vivo su amor y ella se mudó a Canadá, un simple gesto “doméstico” también cayó como una bomba en la dignidad de Engelson. Meghan decidió llevarse una multiprocesadora para cocinar. Fue un gesto que impactó al productor y que le hizo sospechar lo peor.

“Ella tomó su utensilio de cocina favorito de su hogar de West Hollywood y lo llevó consigo a Toronto, donde se radicó. Lo llevó en el asiento trasero de su automóvil. Luego lo colocó en su cocina de Toronto. Un objeto que le recordaba que ya no estaba más en su casa de Los Ángeles”, escribió el autor del polémico y revelador libro.

Al poco tiempo, luego de haberla promocionado para Suits, Engelson comenzó a sospechar que la nueva vida de Markle era demasiado buena como para dejarla de lado por él. Aunque nunca sospecharía que el final sería con un correo golpeando a su puerta y entregándole sus valiosos anillos de compromiso.

Meghan le hizo sentir a Engelson, según sus amigos entrevistados por Morton, que era “una piedra en su zapato” durante sus últimos meses.Meghan ya tenía independencia económica y era famosa. Ya no necesitaba del productor, según la biografía despiadada del autor inglés.

Pero además, hay algo más que Meghan ocultaría según el escritor. Citando a antiguas amigas de colegio de la futura princesa, la actriz siempre pretendió convertirse en “Diana 2.0”. Y para ello se preparó toda la vida, de acuerdo a la biografía.