Carrió le respondió a Macri por el canje de pasajes: "Él viaja en helicóptero desde chiquito"

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, afirmó hoy que el cambio de pasajes "es legítimo", aunque consideró que el sistema de cobro de los legisladores "es malo", y se mostró molesta con las críticas que lanzó el presidente Mauricio Macri a esa situación.

"Macri viaja en helicóptero, así que no tiene problema, desde chiquito", señaló Carrió, que resaltó que el dinero que cambió en pasajes lo utilizó para "movilidad".

Al ser consultada sobre si había hablado con el Presidente sobre el tema, la diputada afirmó: "No, lo estoy diciendo públicamente porque él lo dijo públicamente".

"El desde chiquito viaja en aviones privados, así que no tiene idea de lo que significa ser decente, hacer política decentemente, tener distribuida una familia por todos lados, sufrir injurias, calumnias, sabiendo que salís y al otro día ganás siete veces más y, eso sí, te desentendés de la Argentina", afirmó Carrió, tras afirmar que si hubiera seguido ejerciendo como abogada hubiera sido "rica". Carrió consideró que es injusto que a los diputados no les paguen "por título, ni por antigüedad".

La legisladora se expresó así en declaraciones al programa "El diario de Mariana", emitido por canal 13.

Hace más de 20 años que tomé la decisión de declarar todos mis ingresos. Estoy primera en el ranking porque siempre declaré todos los pasajes. #DDM @eltreceoficial — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 2 de abril de 2018