José Párraga fue un soldado conscripto que pisó las islas con tan solo 19 años de edad. Su misión era poner una base científica en las islas Georgias del Sur. Las marcas de guerra que le quedaron en su cuerpo y mente probablemente no se borrarán más. Treinta y seis años después del conflicto bélico que enfrentó a Argentina con Gran Bretaña, José Párraga todavía sigue recordando lo que sentía cuando limpiaba los pasillos del buque que transportaba las tropas.

"Recuerdo cuando me mandaron a limpiar los pasillos llenos de sangre con un balde y un trapo de piso. Limpiábamos el pasillo y había olor a carne quemada, algo que era normal. Un pasillo que iba de la enfermería a la sala de operación. No me olvido nunca que la sangre que levantábamos tenía pedacitos de carne", recordó.

Pese a la crueldad que se vive en una guerra, y para la que muchos conscriptos no estaban preparados, Párraga habló de la valentía que tenían los soldados que por primera vez empuñaban una ametralladora. "Lo de Malvinas fue duro, pero no fuimos los chicos llorones de la guerra. Yo vi suboficiales, oficiales con crisis de nervios subir al buque. Ellos mismos te decían a vos que en caso de que alguno de nosotros nos lleguemos a poner nerviosos nos metan un tiro. He visto oficiales con ataques de nervios. Fue una época dura para los conscriptos, pero nunca tuve miedo de morir. Tengo neurosis de guerra y una discapacidad del 60%, pero es como que Dios me dijo, che, vos todavía vas a seguir", remarcó.

La crueldad de la guerra de Malvinas dejó como saldo 649 soldados que perdieron la vida en las islas, de los cuales 34 eran salteños. "Tuvimos momentos de locura por volvernos. Ninguno de los conscriptos que peleamos en la guerra de Malvinas era Rambo, pero te aseguro que miedo no teníamos. En ese momento había otras convicciones de la juventud, sentíamos que estábamos defendiendo la patria, lo que no ocurre hoy, después del 36 años", finalizó.

El relato pos-Malvinas

"Son flashes los que tengo de lo que pasé en Georgias y después en Malvinas. Hay cosas que me vienen a la mente y hay otras que no me acuerdo, porque después de Malvinas estuve un año y medio internado. Estuve mucho tiempo en el cual no sabía ni quién era", comentó. Después de 36 años la crítica de Párraga sigue presente. Fundador de la Agrupación de Combatientes en Malvinas denuncia que el abandono que sufrió el conscripto en ese momento no cambió en nada. "Los conscriptos no figuramos en el protocolo presidencial, cuando deberíamos figurar. Siento mucha bronca e impotencia por lo que pasa en este país. Los gobiernos que pasaron lo único que dejaron es corrupción y más corrupción", resaltó.