Pavón jugará de arranque ante Newell´s

Guillermo Barros Schelotto, entrenador del líder Boca Juniors, confirmó este viernes la presencia de Cristian Pavón para jugar el próximo domingo a las 20 ante Newell’s, en La Bombonera, por la 24ta. fecha de la Superliga.

Pavón arrastra una molestia en la pierna derecha -desde el partido frente a Independiente (0-1) en Avellaneda- que le impidió trabajar con normalidad durante toda la semana.



“(Cristian) Pavón está bien y no va a tener problemas para estar el domingo”, aseguró el Mellizo en la conferencia de prensa.

El entrenador, de esta manera, disipó una de las dudas para recibir al equipo rosarino.

Sin embargo, Barros Schelotto no solo no confirmó el equipo sino tampoco el esquema de juego.

Boca ante Independiente jugó con un 4-4-2 clásico y frente a Newell’s podría hacerlo con un 4-2-3-1.

Dentro de ese esquema, el DT dejó entrever la posibilidad de que Jara deje el lateral derecho y conforme un doble cinco junto al uruguayo Nahitan Nández frente a la lesión del colombiano Wilmar Barrios.

“Es una posibilidad que Leonardo juegue de cinco, lo hizo mucho tiempo en esa posición en Estudiantes, es jugador de mucha personalidad para ese puesto, y se acomoda siempre a las necesidades del equipo”, afirmó.

En caso de que Jara pase a la mitad de la cancha, Julio Buffarini, de flojo nivel desde que llegó al club, ocupará el lateral derecho.

La dupla de centrales la conformarán Santiago Vergini y Lisandro Magallán y en el lateral izquierdo el colombiano Frank Fabra, quien reemplazará a Emmanuel Más.

Y otra de las dudas está en el tridente ofensivo de tres cuartos de cancha hacia adelante: Pavón irá por derecha, Carlos Tevez jugará por el suspendido Pablo Pérez en el centro y Cristian Espinoza o Emanuel Reynoso lo hará por izquierda en lugar del juvenil Agustín Almendra. Finalmente Ramón Ábila ingresará por Waler Bou en el ataque.

En consecuencia, Boca formará con Agustín Rossi; Buffarini, Vergini, Magallán y Fabra; Jara y Nández; Pavón, Tevez y Espinoza o Reynoso; y Ábila.

El resto de los concentrados son: Guillermo Sara, Agustín Heredia, Emmanuel Mas, Oscar Junior Benítez, Walter Bou, Sebastián Pérez y Gonzalo Maroni.

Barros Schelotto además descartó la presencia de Fernando Gago porque todavía no está recuperado de la rotura del ligamento cruzado anterior y el lateral interno de la rodilla derecha que se produjo en octubre en el empate 0-0 entre Argentina y Perú por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Rusia 2018.