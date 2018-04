Velázquez vuelve a ser parte de la historia de San Antonio

Villa San Antonio tendrá una dosis extra de experiencia defensiva, ya que Luis Velázquez está en óptimas condiciones para enfrentar a Deportivo Marapa en Tucumán, mañana, desde las 16, en la final de ida del Federal C.

El tiempo de recuperación fue benévolo con el “Chicha”, quien superó un desgarro que lo marginó en semifinales, y vuelve al once titular portando una gran ilusión, al igual que todo el plantel.

En la fase de play offs (cuartos y semi), la villa se destacó porque logró traerse a casa la victoria, esto significa que está invicto. En todo el torneo, el único equipo que le ganó fue Massalin y Celasco (2-0), en la tercera fecha de la fase regular.

La vuelta del defensor es importante para el equipo de Martín Martos, ya que con él gana altura y experiencia.

“Pude hacer una buena recuperación, hice fútbol el jueves y hoy (por ayer) y no molestó para nada. Si todo marcha bien, estaré en el partido”, dijo Velázquez con mucho optimismo, en diálogo con El Tribuno.

“Chicha” no la pasó nada bien cuando se lesionó en cuartos de final ante Monterrico. Fue algo inesperado. “Nunca tuve un desgarro en mi carrera, pensaba que era una contractura. Venía remando desde la Copa Oro de Liga y perderme una semifinal me dio mucha bronca”, explicó el defensor.

Velázquez atraviesa un momento especial en su carrera. Disfruta de sus últimos años en el fútbol y tiene la posibilidad de agregarle una estrella más a su curriculum. “Lo vivo con mucha felicidad, quiero quedar en la historia, más porque estoy quemando los últimos cartuchos de mi carrera. Lo más importante es que las ganas de entrenar están. Sería lindo lograr el ascenso”, destacó Lucho Velázquez.

Está claro que ganar en Tucumán será complejo, pero no imposible: “Sabemos que la ida será de mucha concentración. No tenemos jugadores para meternos atrás, siempre van al frente a tratar de hacer goles. Tenemos jugadores de experiencia que jugaron finales, pero todas son diferentes”, expresó el defensor, dejando en claro que no se meterán atrás.

El plantel de San Antonio convive con la exigencia que significa lograr el ascenso. “La gente está muy ilusionada, se siente esa presión de querer que ganemos apenas comenzó el partido, pero no se gana con nombres ni con la camiseta, hay que hacer las cosas bien”, concluyó Velázquez, quien ingresará por Patricio Luna.

Es tanta la expectativa que, debido a que se jugará sin público visitante, los dirigentes de la villa pondrán una pantalla gigante en la sede para que los hinchas puedan ver el partido.