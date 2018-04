River de Embarcación se instala en Tilcara

River de Embarcación, sin confirmar la alineación titular, partirá esta tarde a Jujuy para armar su búnker en Tilcara, a la espera del partido de mañana frente a Racing de La Quiaca, por la final de ida del Federal C.

Jesús Miranda, técnico del tripero, no terminó de definir el once, ya que tiene dos jugadores entre algodones. Se trata de José Cáceres, una de las figuras más preponderantes en River, y Gastón Miranda; ambos acarrean problemas físicos.

El DT de River aguardará hasta último momento por la evolución de ambos jugadores, aunque el cuerpo técnico cruza los dedos para que estén en condiciones de jugar la primera final en Jujuy.

Una variante obligada que realizará Miranda es el ingreso de Emiliano Cantero, en reemplazo del expulsado Emanuel Pereyra. De esta manera, el tripero de Embarcación formaría con: Barroso; Añez, Perales, Uro y Miranda o Pérez; Cantero, Juárez, Cazón y Cáceres; Rodríguez y Guevara.