Sampaoli, atrapado en una lista que no tiene fin

Antes del Mundial de Brasil 2014, la Selección que dirigía por entonces Alejandro Sabella no convencía. Había desconfianza en la calle, al igual que ahora, pero se sabía perfectamente quién iba a ser el arquero: Sergio Romero; estaba claro quién iba a ser el 5: Javier Mascherano, y era una obviedad la titularidad de los cuatro fantásticos: Di María, Agüero, el Pipa Higuaín y Lionel Messi.

En las puertas de un nuevo Mundial, esperado por largos cuatro años, la cosa es mucho más caótica. Sobre la columna vertebral del equipo pesa una enorme signo de interrogación.

¿Acaso alguien puede decir con precisión quién va a atajar en Rusia? No lo sabe Jorge Sampaoli, mucho menos los simples hinchas terrenales y apasionales. Nadie tampoco puede asegurar quién será el volante central; una posición que, en principio, estaba reservado para Lucas Biglia toda vez que Javier Mascherano pasaba a la defensa. El Jefe, como todo jefe, parece que se saldrá con la suya y seguirá ligado al círculo central pese al flojísimo nivel que mostró en los últimos partidos.

Dejando de lado la contradicción del técnico y la poca convicción en sí mismo, o su poca autoridad, vaya uno a saber exactamente qué es, hay que remarcar que tampoco se sabe quién será el “9” del equipo. ¿El Kun Agüero? Hace un mes que juega poco y nada, está lesionado y recientemente operado. Volverá a entrenar un mes antes del Mundial pero el elegido por Sampaoli llegará al torneo con dos meses de inactividad prácticamente. ¡Suena mal! Ya ni se debate el flojo nivel del Kun anteriormente con la Selección, pese a sus buenos númerosn Inglaterra.

En el reino albiceleste, reina la incertidumbre. Lo poco seguro es que Nicolás Otamendi y Lionel Messi aparecerán en la primera planilla oficial, minutos antes de enfrentar a Islandia, el 16 de junio. Pero ahora, a 50 días y monedas de la Copa, no hay equipo. No hay equipo y ni solo síntoma de expectativa.

Sampaoli está encerrado. Confundido. Y a sabiendas de su bajo crédito entre lo hinchas busca entrar por el lado del rock (llamó a una radio y pidió un tema como un oyente cualquiera), o por el lado de las Abuelas de Plaza de Mayo (se reunió con ellas días atrás). El técnico anda más cerca de la demagogía que de las certezas. Alguien dijo por ahí, mucha filosofía suelta.. demasiada.

Un párrafo aparte para sus meteóricos encantos, un remolino que tras su paso solo sembró confusión: era un enamorado de Paulo Dybala y no se sabe si lo llevará; dijo estar alucinado con Lautaro Martínez y ahora metió marcha atrás; eligió en un primer momento a Mauro Icardi y está afuera. Volvió sobre sus propios pasos.

Algún día quizá sepamos qué tanto conversa con los jugadores y se justifique su elevadísimo sueldo y viáticos de días, semanas y meses por las principales ciudades europeas.

En esta inmensidad de indecisiones hay una larga lista que no cierra, con más de 30 nombres con apetencias de quedar en el selecto grupo de 23. Uno por uno, así llegan buscando un lugar:

Sergio Romero: además de su poca continuidad en el Manchester United nunca dejó de estar en el círculo de la desconfianza. Jugó solo 12 partidos desde julio a esta parte, una sola vez por Champions League, y hoy todavía se recupera de una lesión en la rodilla.

Wilfredo Caballero: Otro de poca continuidad, 11 partidos en el Chelsea, los menos importantes.

Nahuel Guzmán: En los Tigres de la UANL de México sumó 15 partidos en la temporada. Sigue siendo poco.

Franco Armani: Comparado con los otros tres, el de River es el de mayor rodaje con 34 juegos en los últimos diez meses, 20 en Atlético Nacional y 14 en el millonario. Su presente es el mejor.

Gabriel Mercado: Con 36 partidos oficiales con el Sevilla en la temporada, le sobra continuidad, pero ya no es indiscutido.

Fabricio Bustos: El joven de Independiente suma 25 encuentros y 2 goles. Parecía ganarse un lugar en el lateral derecho. Un esguince lo deja casi afuera.

Ramiro Funes Mori: El defensor del Everton jugó un solo parido en la temporada después de la grave lesión que sufrió en el 2017 jugando para la Selección. Un año parado es mucho tiempo y sus chances de ir a Rusia son muy pocas.

Nicolás Otamendi: Es de los inamovibles del equipo nacional y en el City. Más de 40 partidos y cinco goles en la temporada lo avalan.

Marcos Rojo: No volvió a ser el mismo desde que se rompió los ligamentos el año pasado y hoy es suplente en el United. Apenas 10 partidos desde julio.

Federico Fazio: De buen presente en la Roma, con 38 juegos y dos goles.

Nicolás Tagliafico: Ya asentado en el fútbol europeo llega con mucha continuidad: más de 30 partidos en el Ajax de Holanda.

Marcos Acuña: De ser el más regular al banco de la Selección. Pese a su buen rodaje, no es de los preferidos por Sampaoli, pero iría a Rusia.

Eduardo Salvio: Se recupera de una lesión pero para Sampaoli es una de las fijas, dicen en su entorno. Y jugaría de lateral.

Mateo Musacchio: Es una posibilidad que resurgió en las últimas horas y jugó la mitad de los partidos en el Calcio para el Milan. Llega a 21 encuentros con 7 partidos en la Europa League.

Ezequiel Garay: Se encargó de aclarar hace poco que nunca renunció a la Selección y tuvo buen rodaje con 33 partidos, 8 en el Benfica y 25 en el Valencia, su actual club.

Giovani Lo Celso: Fue una grata sorpresa en los últimos amistosos y estaría adentro. Tiene un buen presente en el PSG con 44 partidos y 4 goles.

Ever Banega: Es uno de los más resistidos pero Sampaoli lo llevará igual. Suma 40 partidos en la temporada y 4 goles.

Lucas Biglia: Es titular en el Milan, arrastra 35 partidos, 6 amarillas, 1 gol y ninguna roja. Va a ser titular en la Selección.

Javier Mascherano: Su nivel está muy lejos del que tuvo en Brasil 2014. Hoy tiene cierta regularidad en una liga intrascendente. Y no se sabe de qué va a jugar, pero en Rusia estará sí o sí.

Leandro Paredes: Es una incógnita, tuvo poco tiempo para probarse y Sampaoli lo piensa como volante central con llegada. 34 partidos jugó para el Zenit desde julio y marcó 4 goles.

Matías Kranevitter: Es compañero de Leandro Paredes en el fútbol ruso y lo reemplazó en los últimos cinco partidos. Tuvo continuidad con 18 partidos en la liga y 12 en la Europa League. Era, en un principio, el sucesor de Mascherano.

Erik Lamela: En marzo volvió de una larga inactividad por una doble operación de caderas y para Sampaoli es una alternativa válida.

Manuel Lanzini: jugó gran parte de la Premier para el West Ham y marcó 3 goles. Y en la Selección la rompió frente a Italia. Está adentro.

Maximiliano Meza: A fines de marzo, luego de la gira que realizó con la Selección, se desgarró. Y aunque dio buenas sensaciones, su falta de experiencia le juega en contra y no llegaría a Rusia. Marcó 3 goles en 18 partidos en la temporada.

Enzo Pérez: su nivel en River no fue el mejor en el último tiempo y eso le hizo perder terreno en la Selección.

Pablo Pérez: Hoy parece estar más afuera que adentro, y su temperamento sería un punto en contra.

Si los Pérez están casi fuera de la pelea, ni hablar de Fernando Gago, que no juega hace ocho meses, o Emanuel Mammana, quien se rompió los ligamentos de la rodilla en marzo.

El análisis de los delanteros es el más sensible y polémico, una pelea de cinco o seis lugares para nueve aspirantes.

Lionel Messi: El crack está tocado físicamente aunque su entorno lo desmintió. Jugó 49 partidos en la tempodara 2017-18 y marcó 49 goles.

Gonzalo Higuaín: El más resistido por la gente pero tiene un lugar asegurado entre los 23. Jugó 44 partidos y marcó 22 goles (15 en la liga).

Sergio Agüero: Venía bien con 39 partidos sobre sus espaldas y 30 goles, pero no juega desde mediado de marzo. Se operó y llegará sin ritmo al Mundial.

Angel Di María: En la Selección fue siempre irregular pero está entre los pocos titulares confirmados. Arrastra 41 juegos y marcó 21 goles desde julio.

Cristian Pavón: Quizá sea el único jugador del medio local entre los elegidos, por su andar parejo y con una temporada de 26 partidos y 6 goles.

Lautaro Martínez: Su nombre ya no tiene tantas fuerzas como hace un mes, pese a sus buenos números en la academia: 22 partidos con 16 goles.

Mauro Icardi: En la Selección no la pudo meter y desde que se bajó de una gira a fines de 2017 no fue tenido en cuenta. Pero eso sí, juega y hace goles siempre en Italia: Tiene 31 partidos y 25 gritos.

Paulo Dybala: Nunca rindió como se esperaba en la Selección y desde que dijo que es difícil jugar al lado de Messi perdió su lugar. Sus antecedentes con la Juventus son impecables: 40 partidos y 25 tantos.

Angel Correa: Es junto a Messi el de mayor rodaje en los últimos diez meses, en el Atlético de Madrid. Jugó 48 partidos y marcó 9 goles, pero hoy correría desde atrás para volver a jugar en la Selección.